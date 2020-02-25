Стала известной стоимость нового Honor V30 Pro на рынке России





Онлайн-конференция All-Scenario Intelligence Conference в Барселоне отметилась анонсом новейшего Honor V30 Pro для европейского рынка. Несмотря на то, что китайский гаджет занял лишь третье место по качеству камеры в рейтинге бенчмарка DxOMark, новинка может похвастаться внушительными характеристиками. Помимо увеличенного 6,7-дюймового экрана без вырезов с разрешением FHD+, смартфон также оснастили двойным фронтальным датчиком на 32+8 Мп и основным объективом на 40 Мп.Что касается стоимости для отечественных магазинов, то россияне смогут приобрести Honor V30 Pro за 37 тысяч рублей. При этом, телефон является первой моделью, которая получила платформу Huawei Mobile Services с встроенным магазином приложений AppGallery. Его работу с мощным процессором Kirin 990 потенциальные клиенты смогут оценить уже с 3 марта. При этом, устройство представят в двух расцветках корпуса: «голубой океан» и «полночный черный».