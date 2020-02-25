АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом Капаклы

Во время эфиров телешоу «Дом-2» примерно раз в полгода показывают и рассказывают о каких-то проблемах в паре Марины Африкантовой и Романа Капаклы, всё остальное время отношения пары являются практически идеальными. Да и те ссоры, что показывали организаторы, чаще всего были связанны с плохими отношениями Романа с мамой Марины. Теперь же стало известно о желании участников развестись.

Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом Капаклы

телезрители понятия не имеют о реальном положении дел и видят только полные любви и взаимопонимания отношения, которые показывают телекамеры. Марина Африкантова не любит выносить сор из избы и на людях устраивать скандалы собственному мужу.

Стало известно, что когда пара была на выезде, они очень сильно поругалась. Причины этого точно не известны, но произошедшее было настолько серьёзным, что Африкантова собирается развестись с Ромой. Подписчики делятся информацией, что Роман опять начал прилюдно оскорблять супругу.


После возвращения в периметр пара не стала продолжать ссориться, а Марина просто поехала с сестрой в ресторан.
Фанатам остаётся надеяться, что Марина Африкантова остынет, передумает и помирится с Капаклы.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак показала себя в неожиданном образе из…
Исследования показали, что антитела воздействуют подобно…
"Время для радости": Любовь Толкалина анонсировала фильм "Очень женские истории" со своим…
Названы 5 самых загадочных и редких заболеваний в…
Звезда «Дом-2» Александра Черно вышла из себя, когда включили камеры во время её ночного…
Антарктическую станцию «Академик Вернадский» покрыл «малиновый…
"Красота в глазах смотрящего": Иосиф Пригожин поделился случайным кадром с…
Утечка: iPhone 9 будет выпущен в шести разны…
Вдова Дарья Михайлова об алкогольной зависимости Владислава Галкина: «Меня сделали…
В Красноярске умершую женщину нашли в квартире через 2…
Стала известной стоимость нового Honor V30 Pro на рынке…
Дима Билан перенес зимний концерт в Кирове на март по состоянию…
Правнук Иосифа Сталина рассказал, что ему досталось по наследству от…
Регина Тодоренко в новом шоу "Маска" займет место в…
Анастасия Волочкова: "Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был…
В Индии разработана программа по переоснащению российских истребителей…
Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом…
«Это последствия наркоты»: Любовь Успенская обвинила мужа в конфликте с…
Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных: «Каждый имеет право на…
Раскрыта дата презентации нового Ford…
Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим…
Борющаяся с раком Александра Яковлева поделилась фото подросшего…
Американский эксперт рассказал, как увеличить дальность Су-30СМ и…
Эксперт назвала ТОП-6 улучшающих интимную жизнь…
"Отвезу Платона в горы": Дмитрий Шепелев рассказал о планах на будущее после увольнения с Первого…
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения и международного…
"Чем взрослее ребенок, тем моложе мама": Юлия Барановская снялась в фотосессии со старшим сыном…
У бизнесмена из Москвы украли старинные монеты и украшения на 1 млн…
Просмотреть все новости