Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом Капаклы
Во время эфиров телешоу «Дом-2» примерно раз в полгода показывают и рассказывают о каких-то проблемах в паре Марины Африкантовой и Романа Капаклы, всё остальное время отношения пары являются практически идеальными. Да и те ссоры, что показывали организаторы, чаще всего были связанны с плохими отношениями Романа с мамой Марины. Теперь же стало известно о желании участников развестись.
телезрители понятия не имеют о реальном положении дел и видят только полные любви и взаимопонимания отношения, которые показывают телекамеры. Марина Африкантова не любит выносить сор из избы и на людях устраивать скандалы собственному мужу.
Стало известно, что когда пара была на выезде, они очень сильно поругалась. Причины этого точно не известны, но произошедшее было настолько серьёзным, что Африкантова собирается развестись с Ромой. Подписчики делятся информацией, что Роман опять начал прилюдно оскорблять супругу.
После возвращения в периметр пара не стала продолжать ссориться, а Марина просто поехала с сестрой в ресторан.
Фанатам остаётся надеяться, что Марина Африкантова остынет, передумает и помирится с Капаклы.
телезрители понятия не имеют о реальном положении дел и видят только полные любви и взаимопонимания отношения, которые показывают телекамеры. Марина Африкантова не любит выносить сор из избы и на людях устраивать скандалы собственному мужу.
Стало известно, что когда пара была на выезде, они очень сильно поругалась. Причины этого точно не известны, но произошедшее было настолько серьёзным, что Африкантова собирается развестись с Ромой. Подписчики делятся информацией, что Роман опять начал прилюдно оскорблять супругу.
После возвращения в периметр пара не стала продолжать ссориться, а Марина просто поехала с сестрой в ресторан.
Фанатам остаётся надеяться, что Марина Африкантова остынет, передумает и помирится с Капаклы.