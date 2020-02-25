Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом Капаклы





телезрители понятия не имеют о реальном положении дел и видят только полные любви и взаимопонимания отношения, которые показывают телекамеры. Марина Африкантова не любит выносить сор из избы и на людях устраивать скандалы собственному мужу.Стало известно, что когда пара была на выезде, они очень сильно поругалась. Причины этого точно не известны, но произошедшее было настолько серьёзным, что Африкантова собирается развестись с Ромой. Подписчики делятся информацией, что Роман опять начал прилюдно оскорблять супругу.После возвращения в периметр пара не стала продолжать ссориться, а Марина просто поехала с сестрой в ресторан.Фанатам остаётся надеяться, что Марина Африкантова остынет, передумает и помирится с Капаклы.