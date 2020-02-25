Анастасия Волочкова: "Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп"

Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором она запечатлена танцующей в купальнике. В комментарии известная балерина рассказала, что ее самая любимая и драгоценная обувь в жизни — это пуанты. Балерине приятно снять их после очередной репетиции и освободить натруженные ноги с чувством выполненного долга. Также знаменитость написала: "Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп".Анастасия Волочкова рассказала, что с детства была очень трудолюбивым человеком, особо отметив, что важно жить на позитивных эмоциях, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им с окружающими. В конце известная балерина пожелала поклонникам хорошего и удачного дня. Меньше чем за час публикацию танцовщицы просмотрели почти 35 000 пользователей Сети.