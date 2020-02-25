АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Вдова Дарья Михайлова об алкогольной зависимости Владислава Галкина: «Меня сделали виноватой»

Заслуженный артист России Владислав Галкин умер 25 февраля 2010 года. Его супруга Дарья Михайлова рассказала в интервью журналистам «Комсомольской правды», что ее «сделали виноватой» в алкогольной зависимости при жизни актера.
Вдова Дарья Михайлова об алкогольной зависимости Владислава Галкина: «Меня сделали виноватой»

Незадолго до преждевременной смерти российского артиста в СМИ все чаще появлялась информация об алкогольной зависимости героя популярного сериала «Дальнобойщики». В 2009 году Владислав Галкин был задержан сотрудниками полиции за нарушения порядка в общественном месте. Согласно официальной информации, актер нанес телесные повреждения одному из представителей правоохранительных органов, из-за чего в Сети разгорелся настоящий скандал.

Дарья Михайлова была четвертной женой артиста. Она сообщила, что ввиду пагубной зависимости мужа и его «нежелания лечиться», она подала на развод, который так и не успел состояться. Об этом стало известно еще при жизни Владислава Галкина. Актриса неоднократно обращалась к журналистам со словами: «Меня сделали виноватой в этой истории, будто я довела мужа до такого состояния».

После смерти супруга Дарья Михайлова на время оставила свою карьеру и не появлялась на публике. Только в начале 2020 года актриса впервые сыграла в спектакле, режиссёром которого была она же. В комментариях для СМИ 55-летняя вдова заявила: «Я свободный художник», и предпочла более не давать интервью прессе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак показала себя в неожиданном образе из…
Исследования показали, что антитела воздействуют подобно…
"Время для радости": Любовь Толкалина анонсировала фильм "Очень женские истории" со своим…
Названы 5 самых загадочных и редких заболеваний в…
Звезда «Дом-2» Александра Черно вышла из себя, когда включили камеры во время её ночного…
Антарктическую станцию «Академик Вернадский» покрыл «малиновый…
"Красота в глазах смотрящего": Иосиф Пригожин поделился случайным кадром с…
Утечка: iPhone 9 будет выпущен в шести разны…
Вдова Дарья Михайлова об алкогольной зависимости Владислава Галкина: «Меня сделали…
В Красноярске умершую женщину нашли в квартире через 2…
Стала известной стоимость нового Honor V30 Pro на рынке…
Дима Билан перенес зимний концерт в Кирове на март по состоянию…
Правнук Иосифа Сталина рассказал, что ему досталось по наследству от…
Регина Тодоренко в новом шоу "Маска" займет место в…
Анастасия Волочкова: "Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был…
В Индии разработана программа по переоснащению российских истребителей…
Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом…
«Это последствия наркоты»: Любовь Успенская обвинила мужа в конфликте с…
Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных: «Каждый имеет право на…
Раскрыта дата презентации нового Ford…
Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим…
Борющаяся с раком Александра Яковлева поделилась фото подросшего…
Американский эксперт рассказал, как увеличить дальность Су-30СМ и…
Эксперт назвала ТОП-6 улучшающих интимную жизнь…
"Отвезу Платона в горы": Дмитрий Шепелев рассказал о планах на будущее после увольнения с Первого…
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения и международного…
"Чем взрослее ребенок, тем моложе мама": Юлия Барановская снялась в фотосессии со старшим сыном…
У бизнесмена из Москвы украли старинные монеты и украшения на 1 млн…
Просмотреть все новости