Вдова Дарья Михайлова об алкогольной зависимости Владислава Галкина: «Меня сделали виноватой»





Незадолго до преждевременной смерти российского артиста в СМИ все чаще появлялась информация об алкогольной зависимости героя популярного сериала «Дальнобойщики». В 2009 году Владислав Галкин был задержан сотрудниками полиции за нарушения порядка в общественном месте. Согласно официальной информации, актер нанес телесные повреждения одному из представителей правоохранительных органов, из-за чего в Сети разгорелся настоящий скандал.Дарья Михайлова была четвертной женой артиста. Она сообщила, что ввиду пагубной зависимости мужа и его «нежелания лечиться», она подала на развод, который так и не успел состояться. Об этом стало известно еще при жизни Владислава Галкина. Актриса неоднократно обращалась к журналистам со словами: «Меня сделали виноватой в этой истории, будто я довела мужа до такого состояния».После смерти супруга Дарья Михайлова на время оставила свою карьеру и не появлялась на публике. Только в начале 2020 года актриса впервые сыграла в спектакле, режиссёром которого была она же. В комментариях для СМИ 55-летняя вдова заявила: «Я свободный художник», и предпочла более не давать интервью прессе.