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В Индии разработана программа по переоснащению российских истребителей Су-30

Индийские власти заявляют о разработке программы по переоснащению российских истребителей Су-30. Соответствующие работы было решено доверить местной компании HAL.
В Индии разработана программа по переоснащению российских истребителей Су-30

Как сообщают индийские СМИ, компания планирует оснастить российские истребители принципиально новой кабиной с оборудованием, работающим на основе технологий искусственного интеллекта. Более того, указывается, что реализация этого масштабного проекта стартовала еще осенью 2019 года. «Новая цифровая кабина истребителя должна прийти на смену аналоговым образцам. Теперь мы хотим сместить акцент в сторону использования современных дисплеев и искусственного интеллекта. Кроме того, мы также планируем отказаться от использования аналоговых переключателей и датчиков на приборной панели самолета», - говорится в сообщении представителей компании, которое цитирует пресса.

Также сообщается, что разработанная индийскими специалистами система искусственного интеллекта для переоснащения кабины Су-30 будет способна выполнять команды пилота, а также поможет ему в подборе оптимального решения в тех или иных ситуациях.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:34

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