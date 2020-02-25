Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных: «Каждый имеет право на счастье»

[b]Рита Дакота высказала свою позицию по поводу развода семейства Прилучных. Певица прокомментировала случившееся фразой «каждый имеет право на счастье» и обещала поддержать Агату Муцениеце в непростое для нее время./b]Информация о том, что в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного есть проблемы, всплывала в СМИ с завидной регулярностью, однако сами артисты слухи не комментировали. Как оказалось, в их браке действительно были трудности, но знаменитости до последнего пытались сохранить отношения ради детей. Теперь же стало известно, что Прилучные все-таки решили развестись, о чем они сами на днях и сообщили в Instagram-публикациях.Друзья, коллеги и поклонники пары очень эмоционально восприняли решение актеров и поспешили прокомментировать происходящее. Многие уговаривали Муцениеце и Прилучного помириться, другие просто отрицали происходящее, но были и те, кто поддержал знаменитостей в их решении. Среди них оказалась и Рита Дакота, сама пережившая болезненный развод полтора года назад. На своей странице в Instagram певица ответила на вопрос подписчиков о ее позиции в отношении развода Прилучных. Звезда считает, что «каждый имеет право на счастье» и уважает решение артистов.Кроме того, Рита Дакота отметила, что любит актеров одинаково и обоим желает обрести свое счастье в будущем. Певица также заявила, что планирует встретиться с Агатой Муцениеце, как только той понадобится помощь и поддержка.