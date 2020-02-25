"Чем взрослее ребенок, тем моложе мама": Юлия Барановская снялась в фотосессии со старшим сыном Артёмом

Юлия Барановская поделилась с подписчиками видео, которое было сделано на одной из недавних фотосессий. На ролике запечатлена телеведущая и ее старший сын Артем. За кадром играет песня известного исполнителя Дениса Клявера под названием "Когда ты станешь большим". В комментарии знаменитость просто написала: "Чем взрослее сын, тем моложе мама". В конце она добавила, что не надо с ней спорить по этому поводу.Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать, что Юлия Барановская выглядит старшей сестрой своему сыну Артему. Некоторые отметили, как сильно подрос за последнее время ребенок телеведущей и стал еще больше похож на своего отца футболиста Андрея Аршавина. За несколько минут публикацию знаменитости в Instagram просмотрели более 135 000 пользователей Сети.