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У бизнесмена из Москвы украли старинные монеты и украшения на 1 млн рублей

Пресс-служба столичной полиции сообщает о краже ценностей на 1 млн рублей в одной из квартир Москвы. У бизнесмена из сейфа похитили старинные монеты, часы и украшения царской эпохи.

По словам представителей главного управления МВД России по Москве, у 42-летнего предпринимателя были похищены антикварные ценности на сумму в 1 млн рублей. Украденное имущество состояло из ювелирных изделий, нумизматических монет, а также наручных часов, которые хранились в прочном металлическом контейнере. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что преступление было совершено в период с 14 по 19 февраля.

По предварительной информации, злоумышленник подобрал ключи к входной двери, вломился в квартиру и сумел вскрыть сейф. На данный момент полицейские принимают все необходимые меры для установления личности преступника. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов столицы было возбуждено дело о краже в особо крупном размере. Известно, что статья 158 УК РФ предписывает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:29

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