Борющаяся с раком Александра Яковлева поделилась фото подросшего крестника

По словам артистки, Екатерина – мать ее крестника Григория, - впервые пришла к ней много лет назад. Тогда Яковлева занималась отбором бригад поездов перед запуском «Сапсана». Спустя какое-то время женщины сдружились, а четыре года тому назад Александра Яковлева согласилась стать для Григоря крестной матерью. По словам актрисы, именно по этой причине 23 февраля в ее жизни стал еще более радостным днем. В этот день она встретилась с крестником, которого считает будущим защитником Отечества. «Мечтаю, чтобы крестник стал добрым и порядочным человеком», - гласит подпись артистки под этим фото.Стоит отметить, что не так давно Александра Яковлева побывала в студии шоу Андрея Малахова на канале «Россия» и рассказала о своей борьбе с раком.