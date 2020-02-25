Раскрыта дата презентации нового Ford Bronco
Новое поколение легендарного американского внедорожника Ford Bronco будет официально представлено уже в марте 2020 года. Кроме того, в апреле производитель выкатит на суд широкой публики версию Ford Bronco Sport.
Концерн Ford объявил о своих планах по возрождению легендарной модели еще в начале 2017 года, теперь же, спустя 3 года, наступило время официального дебюта новинки. По данным ряда источников, производитель уже оповестил своих официальных дилеров о планах по презентации нового поколения внедорожника в марте текущего года. Наконец, всего спустя месяц семейство автомобилей этой серии будет расширено за счет появления более компактной версии, которая получит название Ford Bronco Sport.
Вероятнее всего, «спортивную» модификацию нового Ford Bronco компания представит в рамках Нью-Йоркского автосалона. Обе версии автомобиля будут выпускаться в 3-дверном и 5-дверном кузове. Примечателен и тот факт, что несмотря на довольно позднюю дату презентации Ford Bronco Sport, этот автомобиль может появиться в продаже раньше базовой модели – примерно в конце 2020 года. Старшая базовая версия модели появится на рынке только в начале 2021 года. В самой компании рассчитывают, что совокупный объем продаж обеих версий должен составить не менее 200 000 экземпляров ежегодно.
Концерн Ford объявил о своих планах по возрождению легендарной модели еще в начале 2017 года, теперь же, спустя 3 года, наступило время официального дебюта новинки. По данным ряда источников, производитель уже оповестил своих официальных дилеров о планах по презентации нового поколения внедорожника в марте текущего года. Наконец, всего спустя месяц семейство автомобилей этой серии будет расширено за счет появления более компактной версии, которая получит название Ford Bronco Sport.
Вероятнее всего, «спортивную» модификацию нового Ford Bronco компания представит в рамках Нью-Йоркского автосалона. Обе версии автомобиля будут выпускаться в 3-дверном и 5-дверном кузове. Примечателен и тот факт, что несмотря на довольно позднюю дату презентации Ford Bronco Sport, этот автомобиль может появиться в продаже раньше базовой модели – примерно в конце 2020 года. Старшая базовая версия модели появится на рынке только в начале 2021 года. В самой компании рассчитывают, что совокупный объем продаж обеих версий должен составить не менее 200 000 экземпляров ежегодно.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:02