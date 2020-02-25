АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Раскрыта дата презентации нового Ford Bronco

Новое поколение легендарного американского внедорожника Ford Bronco будет официально представлено уже в марте 2020 года. Кроме того, в апреле производитель выкатит на суд широкой публики версию Ford Bronco Sport.
Раскрыта дата презентации нового Ford Bronco

Концерн Ford объявил о своих планах по возрождению легендарной модели еще в начале 2017 года, теперь же, спустя 3 года, наступило время официального дебюта новинки. По данным ряда источников, производитель уже оповестил своих официальных дилеров о планах по презентации нового поколения внедорожника в марте текущего года. Наконец, всего спустя месяц семейство автомобилей этой серии будет расширено за счет появления более компактной версии, которая получит название Ford Bronco Sport.

Вероятнее всего, «спортивную» модификацию нового Ford Bronco компания представит в рамках Нью-Йоркского автосалона. Обе версии автомобиля будут выпускаться в 3-дверном и 5-дверном кузове. Примечателен и тот факт, что несмотря на довольно позднюю дату презентации Ford Bronco Sport, этот автомобиль может появиться в продаже раньше базовой модели – примерно в конце 2020 года. Старшая базовая версия модели появится на рынке только в начале 2021 года. В самой компании рассчитывают, что совокупный объем продаж обеих версий должен составить не менее 200 000 экземпляров ежегодно.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борющаяся с раком Александра Яковлева поделилась фото подросшего…
Американский эксперт рассказал, как увеличить дальность Су-30СМ и…
Эксперт назвала ТОП-6 улучшающих интимную жизнь…
"Отвезу Платона в горы": Дмитрий Шепелев рассказал о планах на будущее после увольнения с Первого…
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения и международного…
"Чем взрослее ребенок, тем моложе мама": Юлия Барановская снялась в фотосессии со старшим сыном…
У бизнесмена из Москвы украли старинные монеты и украшения на 1 млн…
Названы размеры пенсии Амана Тулеева и других экс-губернаторов…
«Мои хорошие!»: Ольга Бузова поздравила с беременностью жену Овечкина Анастасию…
Ученые обнаружили в северном Китае зеленую водоросль возрастом миллиард…
Анна Хилькевич: "Могу себе позволить селфи у…
Samsung приступила к массовому производству модулей памяти 16 ГБ…
Манукян завил об отсутствии полноценного детства у детей Пугачевой и…
Эксперты проанализировали различия путешествий у мужчин и…
"Никто не мог её упрекнуть в высокомерии и заносчивости": Марина Газманова ответила хейтерам цитатами Фёдора…
Вертолеты ТОФ на Камчатке впервые выполнили посадку и взлет на…
«Наши олигархи толпами вывозили девушек из провинции»: Светские львицы о сериале…
Папарацци сфотографировали Ирину Шейк в Италии с помолвочным…
В Сети появились первые рендеры Redmi K30 Pro с дисплеем без…
"Деньги потратите, а стыд останется": Водонаева раскритиковала Ангелину Вовк за…
«Ведьмаков» станет больше: Netflix расширил актерский состав нашумевшего…
Каждый новорожденный обходится российскому бюджету в 8 миллионов…
Отцу звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна стыдно за сына и…
Медики выяснили, почему часто не удается вовремя обнаружить…
Стала известной стоимость хитов Светланы Лободы и Лолиты…
Глюк'оZа приняла сторону Успенской в ее конфликте с Ксенией…
Ученые: Черника снижает риск возникновения диабета и заболеваний…
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго…
Просмотреть все новости