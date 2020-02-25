«Мои хорошие!»: Ольга Бузова поздравила с беременностью жену Овечкина Анастасию Шубскую
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская на днях рассказала подписчикам, что они ждут второго ребенка.
Недавно модель Анастасия Шубская, которая является дочерью известной российской актрисы Веры Глаголевой, поделилась с подписчиками, что скоро в их семье появится четвёртый человек. Она готовится подарить своему мужу Александру Овечкину, который является капитаном хоккейного клуба Washington Capitals, второго ребенка.
Певица и бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова, которая является близкой подругой семья Овечкиных, поздравила Анастасию Шубскую с этим прекрасным событием. «Мои хорошие, поздравляю», - написала она. К поздравлению Ольги Бузовой присоединились многие известные личности, среди них были певицы Жасмин и Анна Седокова, нынешняя ведущая телестройки Ольга Орлова, а также все подписчики модели. Актриса Елена Захарова, которая сама не так давно стала мамой, написала: «Как это прекрасно, поздравляю вас».
Напомним, что чета уже давно проживает в Америке. Модель Анастасия Шубская в 2018 году подарила Александру Овечкину сына Сергея, которому дали имя в честь погибшего брата хоккеиста.
Недавно модель Анастасия Шубская, которая является дочерью известной российской актрисы Веры Глаголевой, поделилась с подписчиками, что скоро в их семье появится четвёртый человек. Она готовится подарить своему мужу Александру Овечкину, который является капитаном хоккейного клуба Washington Capitals, второго ребенка.
Певица и бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова, которая является близкой подругой семья Овечкиных, поздравила Анастасию Шубскую с этим прекрасным событием. «Мои хорошие, поздравляю», - написала она. К поздравлению Ольги Бузовой присоединились многие известные личности, среди них были певицы Жасмин и Анна Седокова, нынешняя ведущая телестройки Ольга Орлова, а также все подписчики модели. Актриса Елена Захарова, которая сама не так давно стала мамой, написала: «Как это прекрасно, поздравляю вас».
Напомним, что чета уже давно проживает в Америке. Модель Анастасия Шубская в 2018 году подарила Александру Овечкину сына Сергея, которому дали имя в честь погибшего брата хоккеиста.