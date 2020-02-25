«Мои хорошие!»: Ольга Бузова поздравила с беременностью жену Овечкина Анастасию Шубскую

Недавно модель Анастасия Шубская, которая является дочерью известной российской актрисы Веры Глаголевой, поделилась с подписчиками, что скоро в их семье появится четвёртый человек. Она готовится подарить своему мужу Александру Овечкину, который является капитаном хоккейного клуба Washington Capitals, второго ребенка.Певица и бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова, которая является близкой подругой семья Овечкиных, поздравила Анастасию Шубскую с этим прекрасным событием. «Мои хорошие, поздравляю», - написала она. К поздравлению Ольги Бузовой присоединились многие известные личности, среди них были певицы Жасмин и Анна Седокова, нынешняя ведущая телестройки Ольга Орлова, а также все подписчики модели. Актриса Елена Захарова, которая сама не так давно стала мамой, написала: «Как это прекрасно, поздравляю вас».Напомним, что чета уже давно проживает в Америке. Модель Анастасия Шубская в 2018 году подарила Александру Овечкину сына Сергея, которому дали имя в честь погибшего брата хоккеиста.