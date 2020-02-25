Американский эксперт рассказал, как увеличить дальность Су-30СМ и Су-57





В американских СМИ все чаще появляются соображения экспертов относительно российской техники, которые иногда противоречат друг другу. Недавно на страницах журнала The National Interest появился материал, который рассматривал возможность улучшения характеристик Су-30СМ и Су-57. В частности, дальность радиуса их эксплуатации может быть увеличена с помощью системы ОСНОД, говорит автор Чарли Гао. К подобному выводу специалист пришел после обнаружения подобий между российской системой связи и сетью обмена данными Link-16, используемой NATO, а также с американской CEC.Стоит отметить, что планы по оснащению отечественных истребителей уже рассматривались технологами из предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника». В частности, представитель НТЦ Алексей Ратнер рассказал, что обновленные Су-57 оборудуют ОСНОД, тем самым обеспечив боевым ЛА повышенную помехо- и криптозащиту. Подобная технология обладает улучшенной скоростью обработки информации, что предоставляет летчику широкий спектр защищенных данных в реальном времени.