Эксперт назвала ТОП-6 улучшающих интимную жизнь продуктов





Ведущий секс-тренер Москвы Екатерина Федорова уверена, что при помощи грамотно подобранного рациона можно не только улучшить общие показатели здоровья, но и стабилизировать гормональный фон. Для этого эксперт по сексуальным отношениям рекомендует включить в ежедневное меню следующие 6 продуктов.Горький шоколад, как уже давно было выяснено учеными, способствует выработке эндорфинов – «гормона счастья». Кроме того, в лакомстве содержится достаточное количество глюкозы, что даст достаточный заряд энергии на целую ночь любви. Подобным «энергетиком» является и мед, который, кроме прочего, имеет в составе биофлавоноид хризин. Это вещество не только оказывает противовоспалительный эффект, но и усиливает либидо и способствует выработке мужского полового гормона тестостерона.Включение в меню перца чили позитивно скажется на всей кровеносной системе организма, что поможет предотвратить образование застойных явлений в малом тазу, а также улучшит интимную жизнь как мужчин, так и женщин. Кроме того, в список улучшающих интимную жизнь продуктов вошли перепелиные яйца и орехи. Арахис, кешью, грецкие орехи, фундук и миндаль заметно улучшают качество секса и увеличивают его продолжительность. Употребление же в пищу перепелиных яиц благотворно сказывается на потенции и улучшает здоровье в целом.Морепродукты, как известно, уже давно зарекомендовали себя как действенный афродизиак. Поэтому секс-тренер Екатерина Федорова советует не забывать включать в рацион рыбу, кальмары, креветки, устрицы, мидии и икру. А вот от алкоголя, кофе, молочных продуктов и сои эксперт настоятельно рекомендует отказаться, так как они негативно влияют на потенцию.