Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения и международного влияния





Под термином «мягкая сила» авторы исследования подразумевают способность тех или иных стран оказывать непосредственное влияние на различные процессы на мировой арене через переговоры и привлекательность, не прибегая к реальной силе. Данный индекс служит для оценки узнаваемости и известности нации, ее репутации, влияния в глобальном мире, ситуации внутри самой страны и ее внешней политики. Как оказалось, благодаря эффективной работе российского лидера РФ оказалась в десятке лучших стран этого рейтинга. «Путину удалось вернуть Россию в топ-лигу международной политики, кроме того, он и сам сохраняет звание одного из наиболее влиятельных мировых лидеров», - утверждают авторы этого исследования.Так, по показателям влиятельности на глобальной арене Россия оказалась на седьмой позиции. Кроме того, страну расположили на третьем месте по положению в дипломатии и четвертое – в спорте. По итогам этого исследования, наиболее влиятельной «мягкой силой» на планете его авторы назвали Соединенные Штаты. Вторая и третья позиции за Германией и Великобританией, которые набрали почти одинаковое количество баллов.