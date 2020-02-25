Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения и международного влияния
Президент РФ Владимир Путин сумел стать вторым лидером в мире по степени влияния и уровню уважения. Такие данные приводятся в результатах опроса специалистов агентства Brand Finance, опубликовавших обновленную версию глобального рейтинга стран по уровню так называемой «мягкой силы».
Под термином «мягкая сила» авторы исследования подразумевают способность тех или иных стран оказывать непосредственное влияние на различные процессы на мировой арене через переговоры и привлекательность, не прибегая к реальной силе. Данный индекс служит для оценки узнаваемости и известности нации, ее репутации, влияния в глобальном мире, ситуации внутри самой страны и ее внешней политики. Как оказалось, благодаря эффективной работе российского лидера РФ оказалась в десятке лучших стран этого рейтинга. «Путину удалось вернуть Россию в топ-лигу международной политики, кроме того, он и сам сохраняет звание одного из наиболее влиятельных мировых лидеров», - утверждают авторы этого исследования.
Так, по показателям влиятельности на глобальной арене Россия оказалась на седьмой позиции. Кроме того, страну расположили на третьем месте по положению в дипломатии и четвертое – в спорте. По итогам этого исследования, наиболее влиятельной «мягкой силой» на планете его авторы назвали Соединенные Штаты. Вторая и третья позиции за Германией и Великобританией, которые набрали почти одинаковое количество баллов.
Под термином «мягкая сила» авторы исследования подразумевают способность тех или иных стран оказывать непосредственное влияние на различные процессы на мировой арене через переговоры и привлекательность, не прибегая к реальной силе. Данный индекс служит для оценки узнаваемости и известности нации, ее репутации, влияния в глобальном мире, ситуации внутри самой страны и ее внешней политики. Как оказалось, благодаря эффективной работе российского лидера РФ оказалась в десятке лучших стран этого рейтинга. «Путину удалось вернуть Россию в топ-лигу международной политики, кроме того, он и сам сохраняет звание одного из наиболее влиятельных мировых лидеров», - утверждают авторы этого исследования.
Так, по показателям влиятельности на глобальной арене Россия оказалась на седьмой позиции. Кроме того, страну расположили на третьем месте по положению в дипломатии и четвертое – в спорте. По итогам этого исследования, наиболее влиятельной «мягкой силой» на планете его авторы назвали Соединенные Штаты. Вторая и третья позиции за Германией и Великобританией, которые набрали почти одинаковое количество баллов.
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:38