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"Отвезу Платона в горы": Дмитрий Шепелев рассказал о планах на будущее после увольнения с Первого канала

Дмитрий Шепелев рассказал о своих планах на будущее после увольнения с Первого канала. Так, он сообщил, что планирует отвезти сына Платона в горы, поскольку ребёнок хочет покататься на сноуборде.

Дмитрий Шепелев предпочёл использовать временный отпуск и отправиться с сыном в горы кататься на сноуборде. В ближайшее время он планирует отправиться за яркими впечатлениями. «Многие интересуются, что я намерен делать дальше, какие планы строю на будущее? Где меня можно будет увидеть? Мне часто приходит в голову фраза о том, что «самое главное в жизни — найти своих и успокоиться». Не припоминаю автора выражения, однако именно этим я и намерен заняться. Но для начала съезжу с сыном в горы, он так хочет покататься на сноуборде. А мне необходим свежий морозный ветер», — сообщил телеведущий.

Появилась информация, что Шепелев находится в поиске подходящей вакансии. Он уже пообщался с генеральным директором телеканала «Пятница». При удачном исходе можно ожидать появления телеведущего в одном из телешоу канала. Известно, что формат передачи будет совершенно другим. Об окончании сотрудничества Шепелева с Первым каналом стало известно менее недели назад. Он выразил слова благодарности руководству за всё и отметил, что у них получилось разойтись без взаимных претензий. Однако недавно коллега телеведущего сообщил, что во время записи одного из эфиров передачи «На самом деле» он не сдержался и пригрозил руководству уйти с канала, ему поставили условия отработать две недели.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:40

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