Анна Хилькевич: "Могу себе позволить селфи у мусорки"

Анна Хилькевич любит общаться со своими преданными поклонниками и часто радует их позитивными публикациями в социальных сетях. Знаменитость рассказывает фанатам обо всем, что происходит в ее жизни. Сегодня актриса поделилась новой фотографией в белой футболке. В комментарии звезда телесериала "Универ" написала: "Могу себе позволить все что угодно, даже селфи у мусорки". В конце своей публикации Анна Хилькевич пожелал подписчикам хорошего дня.Преданные поклонники высоко оценили юмор знаменитости и оставили за 30 минут почти 30 000 лайков. Пользователи Сети написали большое количество комплиментов актрисе. Также фанаты пожелали Анне Хилькевич удачного дня, хорошего настроения и всегда оставаться такой позитивной и милой, как на опубликованной фотографии.