АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Анна Хилькевич: "Могу себе позволить селфи у мусорки"

Анна Хилькевич заявила на странице в Instagram, что может себе позволить все что угодно. Также звезда молодежного сериала "Универ" поделилась с подписчиками селфи у мусорного ведра.
Анна Хилькевич: "Могу себе позволить селфи у мусорки"

Анна Хилькевич любит общаться со своими преданными поклонниками и часто радует их позитивными публикациями в социальных сетях. Знаменитость рассказывает фанатам обо всем, что происходит в ее жизни. Сегодня актриса поделилась новой фотографией в белой футболке. В комментарии звезда телесериала "Универ" написала: "Могу себе позволить все что угодно, даже селфи у мусорки". В конце своей публикации Анна Хилькевич пожелал подписчикам хорошего дня.

Преданные поклонники высоко оценили юмор знаменитости и оставили за 30 минут почти 30 000 лайков. Пользователи Сети написали большое количество комплиментов актрисе. Также фанаты пожелали Анне Хилькевич удачного дня, хорошего настроения и всегда оставаться такой позитивной и милой, как на опубликованной фотографии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борющаяся с раком Александра Яковлева поделилась фото подросшего…
Американский эксперт рассказал, как увеличить дальность Су-30СМ и…
Эксперт назвала ТОП-6 улучшающих интимную жизнь…
"Отвезу Платона в горы": Дмитрий Шепелев рассказал о планах на будущее после увольнения с Первого…
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения и международного…
"Чем взрослее ребенок, тем моложе мама": Юлия Барановская снялась в фотосессии со старшим сыном…
У бизнесмена из Москвы украли старинные монеты и украшения на 1 млн…
Названы размеры пенсии Амана Тулеева и других экс-губернаторов…
«Мои хорошие!»: Ольга Бузова поздравила с беременностью жену Овечкина Анастасию…
Ученые обнаружили в северном Китае зеленую водоросль возрастом миллиард…
Анна Хилькевич: "Могу себе позволить селфи у…
Samsung приступила к массовому производству модулей памяти 16 ГБ…
Манукян завил об отсутствии полноценного детства у детей Пугачевой и…
Эксперты проанализировали различия путешествий у мужчин и…
"Никто не мог её упрекнуть в высокомерии и заносчивости": Марина Газманова ответила хейтерам цитатами Фёдора…
Вертолеты ТОФ на Камчатке впервые выполнили посадку и взлет на…
«Наши олигархи толпами вывозили девушек из провинции»: Светские львицы о сериале…
Папарацци сфотографировали Ирину Шейк в Италии с помолвочным…
В Сети появились первые рендеры Redmi K30 Pro с дисплеем без…
"Деньги потратите, а стыд останется": Водонаева раскритиковала Ангелину Вовк за…
«Ведьмаков» станет больше: Netflix расширил актерский состав нашумевшего…
Каждый новорожденный обходится российскому бюджету в 8 миллионов…
Отцу звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна стыдно за сына и…
Медики выяснили, почему часто не удается вовремя обнаружить…
Стала известной стоимость хитов Светланы Лободы и Лолиты…
Глюк'оZа приняла сторону Успенской в ее конфликте с Ксенией…
Ученые: Черника снижает риск возникновения диабета и заболеваний…
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго…
Просмотреть все новости