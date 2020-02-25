Вертолеты ТОФ на Камчатке впервые выполнили посадку и взлет на шоссе





«Пилоты авиационного полка при содействии военнослужащих отряда по противодействию диверсионным силам провели отработку эпизода по блокированию и уничтожению ДРГ условного противника с воздуха при попытке прорыва к городу по федеральной автотрассе», - отмечается в сообщении. Также сообщается, что пилоты вертолетов выполнили взлет на аэродроме Елизово, после чего были вынуждены провести операцию по поиску автомобиля предполагаемых диверсантов, после чего в районе 22-километровой отметки федеральной трассы провели десантирование членов противодиверсионного отряда, совершив полноценную посадку прямо на шоссе.В сообщении также подчеркивается, что для безопасности гражданских лиц на время проведения учений автомобильная дорога между Елизово и Петропаловск-Камчатским была перекрыта для движения стороннего автомобильного транспорта.