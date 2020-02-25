Вертолеты ТОФ на Камчатке впервые выполнили посадку и взлет на шоссе
На Камчатке палубные корабельные вертолеты серии Ка-27ПС морской авиации ТОФ во время учений впервые выполнили маневры по посадке и взлету на автомобильной трассе. Такие данные приводятся в публикации агентства «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр Тихоокеанского флота.
«Пилоты авиационного полка при содействии военнослужащих отряда по противодействию диверсионным силам провели отработку эпизода по блокированию и уничтожению ДРГ условного противника с воздуха при попытке прорыва к городу по федеральной автотрассе», - отмечается в сообщении. Также сообщается, что пилоты вертолетов выполнили взлет на аэродроме Елизово, после чего были вынуждены провести операцию по поиску автомобиля предполагаемых диверсантов, после чего в районе 22-километровой отметки федеральной трассы провели десантирование членов противодиверсионного отряда, совершив полноценную посадку прямо на шоссе.
В сообщении также подчеркивается, что для безопасности гражданских лиц на время проведения учений автомобильная дорога между Елизово и Петропаловск-Камчатским была перекрыта для движения стороннего автомобильного транспорта.
«Пилоты авиационного полка при содействии военнослужащих отряда по противодействию диверсионным силам провели отработку эпизода по блокированию и уничтожению ДРГ условного противника с воздуха при попытке прорыва к городу по федеральной автотрассе», - отмечается в сообщении. Также сообщается, что пилоты вертолетов выполнили взлет на аэродроме Елизово, после чего были вынуждены провести операцию по поиску автомобиля предполагаемых диверсантов, после чего в районе 22-километровой отметки федеральной трассы провели десантирование членов противодиверсионного отряда, совершив полноценную посадку прямо на шоссе.
В сообщении также подчеркивается, что для безопасности гражданских лиц на время проведения учений автомобильная дорога между Елизово и Петропаловск-Камчатским была перекрыта для движения стороннего автомобильного транспорта.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:41