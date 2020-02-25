Samsung приступила к массовому производству модулей памяти 16 ГБ LPDDR5





Новые микросхемы оперативной памяти емкостью 16 ГБ состоят из 12 кристаллов, 8 из которых имеют 12-гигабитный объем, еще 4 – 8-гигабитный. В сумме получается микросхема памяти общим объемом 16 гигабайт. Кроме того, эксперты не исключают, что у компании есть возможность установить в стек все 12 кристаллов по 12 гигабит памяти, что позволит ей предложить рынку 18-гигабайтные чипы. Не исключено, что именно так производитель поступит в будущем. Нынешние же микросхемы выполнены по стандарту LPDDR5, что обеспечит экономию энергопотребления примерно на 20%. Кроме того, отмечается, что новые чипы выполнены на основании второго поколения 10-нм техпроцесса. Более того, в скором времени Samsung развернет массовое производство чипов, выполненных по 10-нм технологии второго поколения.В компании уверены, что современные смартфоны премиального класса, а также гаджету будущего не смогут обходиться без внушительного объема оперативной памяти для передовых мобильных игр, технологий виртуальной и дополненной реальности, обработки видео и фото и многого другого.