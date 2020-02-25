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Манукян завил об отсутствии полноценного детства у детей Пугачевой и Галкина

Популярный блогер Вадим Манукян заявил, что дети Пугачевой и Галкина «могут не выдержать прессинг, под которым находятся». Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ уверен, наследники Примадонны лишены полноценного детства.
Манукян завил об отсутствии полноценного детства у детей Пугачевой и Галкина

Вадим Манукян считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин слишком рано начали приучать своих детей к миру шоу-бизнеса. По словам блогера, сын и дочь звезд российской эстрады «недополучили времени, когда можно беззаботно играть». Кроме того, эксперт Комиссии по СМИ уверен, что ранняя слава может навредить Лизе и Гарри Галкиным в будущем.

Манукян придерживается мнения, что дети Примадонны «могут не выдержать прессинг, под которым находятся», и со временем уйдут от подобной медийности и будут вести более закрытый образ жизни. При этом подобное развитие событий блогер считает не самым плохим, приводя в пример судьбы тех артистов, которые слишком рано стали знаменитыми.

Кроме того, Вадим Манукян отметил, что столь раннее приобщение Лизы и Гарри к миру шоу-биза можно объяснить страхом Примадонны не успеть дать детям необходимый фундамент для дальнейшей жизни. Именно поэтому, как считает эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ, Пугачева и Галкин уже сейчас учат своих наследников «быть центром внимания».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:52

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