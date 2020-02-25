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«Наши олигархи толпами вывозили девушек из провинции»: Светские львицы о сериале «Содержанки»

В конце января вышел второй сезон сериала «Содержанки», который снял режиссер Константин Богомолов. Премьеру до сих пор обсуждают, а особенно задаются вопросом, а правда ли реальная жизнь настолько жестока, как кино. Светские львицы рассказали, с чем им пришлось столкнуться в реальной жизни.

«Наши олигархи толпами вывозили девушек из провинции»: Светские львицы о сериале «Содержанки»

Так, о роскошной жизни рассказала Виктория Шелягова. Она является блогером, светской львицей и женой владельца похоронного холдинга. По ее словам, кино она так и не посмотрела, потому что тема, которая поднята в «Содержанках», ее не совсем привлекает.

Виктория Шелягова отметила, что на примере видно, что девушки, которые приехали из провинциальных городов, могут найти себе жениха не только в кругу депутатов или бизнесменов, но и даже среди королей. В качестве примера она вспомнила об Оксане Воеводиной, которую показывали в программе Ксении Собчак «Док-Ток». Она подчеркивает, что, если Оксана утверждает, что не понимает, как такое произошло, то и наблюдающим приходится разводить руками и говорить, что никто не понимает, как так.

А вот Анна Калашникова говорит, что жизнь и правда отчасти похожа на сериал «Содержанки». Певица уверена, что далеко не все дамы вступают в интимную связь исключительно с законными мужьями.

Алена Кравец отмечает, что трагедии с девушками, которые ищут красивой жизни, и правда происходят часто в реальной жизни. Она говорит, что многие представительницы прекрасного пола уверены, что проще найти состоятельного мужчину, чем работать, но она такую модель жизни не поддерживает.


Ко всему вначале 2000-х мужчины вывозили из провинции девчонок, брали от них, что хотели, а потом бросали на произвол судьбы. По словам Алены, чтобы завоевать мужчину и завладеть его сердцем, нужно приложить усилия, а это не так просто, как быть содержанкой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33

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