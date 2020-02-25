«Наши олигархи толпами вывозили девушек из провинции»: Светские львицы о сериале «Содержанки»





Так, о роскошной жизни рассказала Виктория Шелягова. Она является блогером, светской львицей и женой владельца похоронного холдинга. По ее словам, кино она так и не посмотрела, потому что тема, которая поднята в «Содержанках», ее не совсем привлекает.Виктория Шелягова отметила, что на примере видно, что девушки, которые приехали из провинциальных городов, могут найти себе жениха не только в кругу депутатов или бизнесменов, но и даже среди королей. В качестве примера она вспомнила об Оксане Воеводиной, которую показывали в программе Ксении Собчак «Док-Ток». Она подчеркивает, что, если Оксана утверждает, что не понимает, как такое произошло, то и наблюдающим приходится разводить руками и говорить, что никто не понимает, как так.А вот Анна Калашникова говорит, что жизнь и правда отчасти похожа на сериал «Содержанки». Певица уверена, что далеко не все дамы вступают в интимную связь исключительно с законными мужьями.Алена Кравец отмечает, что трагедии с девушками, которые ищут красивой жизни, и правда происходят часто в реальной жизни. Она говорит, что многие представительницы прекрасного пола уверены, что проще найти состоятельного мужчину, чем работать, но она такую модель жизни не поддерживает.Ко всему вначале 2000-х мужчины вывозили из провинции девчонок, брали от них, что хотели, а потом бросали на произвол судьбы. По словам Алены, чтобы завоевать мужчину и завладеть его сердцем, нужно приложить усилия, а это не так просто, как быть содержанкой.