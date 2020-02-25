Названы размеры пенсии Амана Тулеева и других экс-губернаторов регионов





Средний размер пенсий бывших государственных деятелей составляет порядка 200 тысяч рублей. К примеру, ушедшему в отставку после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Аману Тулееву полагается 30 тысяч рублей, которые дополняются 160 тысячами за звания «Народный губернатор» и «Почетный гражданин». Общая сумма с учетом подобных титулов из 12 разных городов достигает 190 тысяч рублей. Стоит отметить, что кроме выплат у бывших глав регионов есть и многочисленные привилегии. Таковыми является наличие охраны, автомобиля и гарантия медицинских услуг за счет госбюджета.Что касается других чиновников, то бывший глава Ростовской области Владимир Чуб довольствуется 200 тысячами рублей. А вот Николаю Меркушкину из Самарской области положено 152 тысячи рублей. Немного лучше в финансовом плане себя чувствует экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Ежемесячно ему начисляется пенсия до 397 тыс. рублей, что существенно превышает средний размер социальных выплат по всей стране с учетом трудового стажа.