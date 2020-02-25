Эксперты проанализировали различия путешествий у мужчин и женщин





Согласно статистическим данным, женщины более детально прорабатывают маршрут путешествия, они бронируют билеты на неделю раньше сильного пола (23 дня до вылета против 16 дней). Средняя длительность поездки у представительниц прекрасной половины оказалась больше (9 дней против 8). Наибольшее число путешествий припадает на возраст 30–35 лет - 17% всех забронированных билетов. Мужчины активнее других приобретали билеты в 2019 году: на их долю пришлось 54% всех покупок.Чаще всего путешествия заграницу выбирали женщины (37% из всех поездок против 33% у мужчин), а представители сильного пола выбирали поездки по России (67% против женских 63%). При выборе любимого внутрироссийского направления оба пола сошлись на Крыме, Сочи, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Мужчины также предпочли Краснодар, а женщинам понравился Калининград. Выбирая маршрут для путешествия заграницу, россияне оказались единодушны при выборе Еревана, Стамбула, Тивата, Минска, Кишинева. Представительницы прекрасной половины в 2019 году чаще всего предпочитали выбирать первые три города. А пятерку замкнули Бургас и Барселона.