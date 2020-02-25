Эксперты проанализировали различия путешествий у мужчин и женщин
Эксперты сервиса путешествий Biletix проанализировали проявления гендерных различий у россиян при покупке и подготовке к путешествию. Оказалось, что женщины чаще отправляются заграницу, а мужчины выбирают поездки внутри страны.
Согласно статистическим данным, женщины более детально прорабатывают маршрут путешествия, они бронируют билеты на неделю раньше сильного пола (23 дня до вылета против 16 дней). Средняя длительность поездки у представительниц прекрасной половины оказалась больше (9 дней против 8). Наибольшее число путешествий припадает на возраст 30–35 лет - 17% всех забронированных билетов. Мужчины активнее других приобретали билеты в 2019 году: на их долю пришлось 54% всех покупок.
Чаще всего путешествия заграницу выбирали женщины (37% из всех поездок против 33% у мужчин), а представители сильного пола выбирали поездки по России (67% против женских 63%). При выборе любимого внутрироссийского направления оба пола сошлись на Крыме, Сочи, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Мужчины также предпочли Краснодар, а женщинам понравился Калининград. Выбирая маршрут для путешествия заграницу, россияне оказались единодушны при выборе Еревана, Стамбула, Тивата, Минска, Кишинева. Представительницы прекрасной половины в 2019 году чаще всего предпочитали выбирать первые три города. А пятерку замкнули Бургас и Барселона.
Согласно статистическим данным, женщины более детально прорабатывают маршрут путешествия, они бронируют билеты на неделю раньше сильного пола (23 дня до вылета против 16 дней). Средняя длительность поездки у представительниц прекрасной половины оказалась больше (9 дней против 8). Наибольшее число путешествий припадает на возраст 30–35 лет - 17% всех забронированных билетов. Мужчины активнее других приобретали билеты в 2019 году: на их долю пришлось 54% всех покупок.
Чаще всего путешествия заграницу выбирали женщины (37% из всех поездок против 33% у мужчин), а представители сильного пола выбирали поездки по России (67% против женских 63%). При выборе любимого внутрироссийского направления оба пола сошлись на Крыме, Сочи, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Мужчины также предпочли Краснодар, а женщинам понравился Калининград. Выбирая маршрут для путешествия заграницу, россияне оказались единодушны при выборе Еревана, Стамбула, Тивата, Минска, Кишинева. Представительницы прекрасной половины в 2019 году чаще всего предпочитали выбирать первые три города. А пятерку замкнули Бургас и Барселона.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:45