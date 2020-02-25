Каждый новорожденный обходится российскому бюджету в 8 миллионов рублей





Как пишет пресса, специалисты АСИ по заказу Госсовета рассчитали, что в период 2007-2017 годов материнский капитал позволил обеспечить прирост рождаемости в 2 250 000 детей, однако обошелся государству в 19,4 триллиона рублей, что эквивалентно около 8,6 миллионам рублей на каждого новорожденного. Кроме того, подчеркивается, что указанная сумма составляет примерно 50% от годового бюджета системы ОМС. По мнению экономистов, в подобных условиях значительно более разумным решением было бы оказывать поддержку только нуждающимся семьям или поработать над обеспечением снижения показателей смертности.В то же самое время, признают специалисты, программа маткапитала имеет огромное политическое значение. Именно по этой причине глава государства Владимир Путин уже несколько раз принимал решение о ее продлении, а в нынешнем году выступил с предложением давать родителям деньги за рождение первенца.Стоит напомнить, немногим ранее Госдума большинством голосов приняла в третьем окончательном чтении документ, предполагающий расширение действия федеральной программы материнского капитала в соответствии с ранее озвученными президентом идеями. Теперь за рождение первого ребенка российские семьи будут получать по 466 тысяч, а при рождении второго ребенка в семье сумму выплат государство увеличит еще на 150 тысяч рублей.