Каждый новорожденный обходится российскому бюджету в 8 миллионов рублей
Государству удалось добиться увеличения рождаемости в России за счет внедрения программы маткапитала, при этом, общий затраты бюджета на каждого нового гражданина составляют около 8 миллионов рублей. Как считают эксперты, такие высокие расходы ставят под вопрос эффективность указанной федеральной программы.
Как пишет пресса, специалисты АСИ по заказу Госсовета рассчитали, что в период 2007-2017 годов материнский капитал позволил обеспечить прирост рождаемости в 2 250 000 детей, однако обошелся государству в 19,4 триллиона рублей, что эквивалентно около 8,6 миллионам рублей на каждого новорожденного. Кроме того, подчеркивается, что указанная сумма составляет примерно 50% от годового бюджета системы ОМС. По мнению экономистов, в подобных условиях значительно более разумным решением было бы оказывать поддержку только нуждающимся семьям или поработать над обеспечением снижения показателей смертности.
В то же самое время, признают специалисты, программа маткапитала имеет огромное политическое значение. Именно по этой причине глава государства Владимир Путин уже несколько раз принимал решение о ее продлении, а в нынешнем году выступил с предложением давать родителям деньги за рождение первенца.
Стоит напомнить, немногим ранее Госдума большинством голосов приняла в третьем окончательном чтении документ, предполагающий расширение действия федеральной программы материнского капитала в соответствии с ранее озвученными президентом идеями. Теперь за рождение первого ребенка российские семьи будут получать по 466 тысяч, а при рождении второго ребенка в семье сумму выплат государство увеличит еще на 150 тысяч рублей.
Как пишет пресса, специалисты АСИ по заказу Госсовета рассчитали, что в период 2007-2017 годов материнский капитал позволил обеспечить прирост рождаемости в 2 250 000 детей, однако обошелся государству в 19,4 триллиона рублей, что эквивалентно около 8,6 миллионам рублей на каждого новорожденного. Кроме того, подчеркивается, что указанная сумма составляет примерно 50% от годового бюджета системы ОМС. По мнению экономистов, в подобных условиях значительно более разумным решением было бы оказывать поддержку только нуждающимся семьям или поработать над обеспечением снижения показателей смертности.
В то же самое время, признают специалисты, программа маткапитала имеет огромное политическое значение. Именно по этой причине глава государства Владимир Путин уже несколько раз принимал решение о ее продлении, а в нынешнем году выступил с предложением давать родителям деньги за рождение первенца.
Стоит напомнить, немногим ранее Госдума большинством голосов приняла в третьем окончательном чтении документ, предполагающий расширение действия федеральной программы материнского капитала в соответствии с ранее озвученными президентом идеями. Теперь за рождение первого ребенка российские семьи будут получать по 466 тысяч, а при рождении второго ребенка в семье сумму выплат государство увеличит еще на 150 тысяч рублей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:12