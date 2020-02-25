"Деньги потратите, а стыд останется": Водонаева раскритиковала Ангелину Вовк за "пиар-брак"

«Деньги потратите, а стыд останется» , — высказалась Водонаева.





Алёна призвала Вовк не портить впечатление о себе подобными программами. Развитие отношений двух немолодых людей она считает придуманным сценаристами ток-шоу и предупреждает, что остаётся всё меньше и меньше людей, которые верят в подобное развитие событий.Также она предостерегла не забывать, что все достижения и заслуги человека в прошлом можно обесценить подобными поступками. Именно подобные действия и шаги остаются в памяти у людей, когда человек прекращает свою профессиональную деятельность.Напомним, что Ангелина Вовк, которой в этом году исполняется 78 лет, сейчас находится в отношениях с 52-летним радиоведущим программы «Винил» Михаилом Куницыным. Четвертьвековая разница в возрасте стала поводом бурного обсуждения в социальных сетях.