В Сети появились первые рендеры Redmi K30 Pro с дисплеем без вырезов
Redmi K30 Pro может в конечном итоге иметь дизайн и комплектацию, отличную от модели K30 в Китае. Недавно в Сети появились первые рендеры, которые подтверждают наличие поддержки 5G, дисплея без вырезов и выдвижной селфи-камеры в будущем флагмане.
Пользователи социальной сети Weibo из Китая недавно смогли оценить серию рендеров предстоящего Redmi K30 Pro. Будущий флагман демонстрируется не в полной мере, а лишь до верхней части экрана. Этого достаточно для экспертов, которые отметили отсутствие вырезов и насечек на дисплее. Кроме того, из-за экспериментального характера технологии подэкранной камеры смартфон оснастят выдвижной передней камерой.
Что касается других характеристик, то глава бренда Redmi Лю Вейбинг намекнул на наличие памяти LPDDR5, процессора Snapdragon 865 и UFS 3.0, что может сказаться на конечной стоимости продукта. Несмотря на большие объемы памяти и поддержку сетей 5G с быстрой зарядкой, цена все-таки будет ниже, чем у Xiaomi Mi 10. Неподтвержденными также остаются сведения о встроенной Android 10 с MIUI 11. Официальная презентация телефона намечена на конец марта, 27, 30 или 31 числа.
Пользователи социальной сети Weibo из Китая недавно смогли оценить серию рендеров предстоящего Redmi K30 Pro. Будущий флагман демонстрируется не в полной мере, а лишь до верхней части экрана. Этого достаточно для экспертов, которые отметили отсутствие вырезов и насечек на дисплее. Кроме того, из-за экспериментального характера технологии подэкранной камеры смартфон оснастят выдвижной передней камерой.
Что касается других характеристик, то глава бренда Redmi Лю Вейбинг намекнул на наличие памяти LPDDR5, процессора Snapdragon 865 и UFS 3.0, что может сказаться на конечной стоимости продукта. Несмотря на большие объемы памяти и поддержку сетей 5G с быстрой зарядкой, цена все-таки будет ниже, чем у Xiaomi Mi 10. Неподтвержденными также остаются сведения о встроенной Android 10 с MIUI 11. Официальная презентация телефона намечена на конец марта, 27, 30 или 31 числа.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:26