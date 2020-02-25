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В Сети появились первые рендеры Redmi K30 Pro с дисплеем без вырезов

Redmi K30 Pro может в конечном итоге иметь дизайн и комплектацию, отличную от модели K30 в Китае. Недавно в Сети появились первые рендеры, которые подтверждают наличие поддержки 5G, дисплея без вырезов и выдвижной селфи-камеры в будущем флагмане.

Пользователи социальной сети Weibo из Китая недавно смогли оценить серию рендеров предстоящего Redmi K30 Pro. Будущий флагман демонстрируется не в полной мере, а лишь до верхней части экрана. Этого достаточно для экспертов, которые отметили отсутствие вырезов и насечек на дисплее. Кроме того, из-за экспериментального характера технологии подэкранной камеры смартфон оснастят выдвижной передней камерой.

Что касается других характеристик, то глава бренда Redmi Лю Вейбинг намекнул на наличие памяти LPDDR5, процессора Snapdragon 865 и UFS 3.0, что может сказаться на конечной стоимости продукта. Несмотря на большие объемы памяти и поддержку сетей 5G с быстрой зарядкой, цена все-таки будет ниже, чем у Xiaomi Mi 10. Неподтвержденными также остаются сведения о встроенной Android 10 с MIUI 11. Официальная презентация телефона намечена на конец марта, 27, 30 или 31 числа.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:26

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