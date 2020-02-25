Отцу звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна стыдно за сына и невестку





Стоит отметить, что папа Иосифа Оганесяна прокомментировал сложившуюся ситуацию. Так, по его словам, ему безумно стыдно за то, как себя ведет Иосиф Оганесян, ведь на это смотрят его близкие друзья и соседи. Более того, мужчина уверен, что брак сына продержится еще максимум год, а Александра Черно не сможет стать хорошей матерью.Также Иосиф Мартынович говорит о том, что его сын просто со стороны выглядит подкаблучником.Более того, ранее развод пары предрекала и мама участника проекта «Дом-2» Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна. Она неоднократно подчеркивала, что Александра Черно совсем ему не подходит.Более того, когда участники проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян и Александра Черно были намерены развестись, то Репсима Оганесовна скрывала информацию от своего супруга, ссылаясь на то, что это может навредить его здоровью.