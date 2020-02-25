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Глюк'оZа приняла сторону Успенской в ее конфликте с Ксенией Собчак

Певица Наталья Ионова, известная как Глюк'оZа, публично высказала своё мнение по поводу конфликта Любови Успенской и Ксении Собчак. Глюк'оZа поздравила с 66-летием «королеву русского шансона» и выступила с публичной поддержкой.

Глюк'оZа приняла сторону Успенской в ее конфликте с Ксенией Собчак

В сообщении Ионова напомнила, что уже много лет поддерживает дружеские отношения с Любовью Успенской и подчеркнула, что считает Успенскую отличной мамой. Именно на этой почве разгорелся скандал последней и Собчак. Ксения пыталась обвинить певицу в возникших проблемах с психикой взрослой дочери и та ушла из студии в слезах. После этого конфликт продолжился в социальных сетях. Успенская опубликовала пост, в котором обвинила Собчак в желании сделать шоу любой ценой, невзирая на человеческие чувства. Собчак в комментариях оправдала себя тем, просто выполняла свою работу журналиста.


Хотя Глюк'оZа известна, как близкая подруга Ксении Собчак, в этом конфликте она встала на другую сторону. Она написала о непростом периоде в жизни Успенской и посоветовала не осуждать её жизнь. С тем, что сейчас жизнь Успенской не проста, тяжело не согласиться, отмечают поклонники. Кроме тяжёлого заболевания собственной дочери, недавно выяснилось, что певица рассталась с её отцом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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