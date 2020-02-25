Глюк'оZа приняла сторону Успенской в ее конфликте с Ксенией Собчак





В сообщении Ионова напомнила, что уже много лет поддерживает дружеские отношения с Любовью Успенской и подчеркнула, что считает Успенскую отличной мамой. Именно на этой почве разгорелся скандал последней и Собчак. Ксения пыталась обвинить певицу в возникших проблемах с психикой взрослой дочери и та ушла из студии в слезах. После этого конфликт продолжился в социальных сетях. Успенская опубликовала пост, в котором обвинила Собчак в желании сделать шоу любой ценой, невзирая на человеческие чувства. Собчак в комментариях оправдала себя тем, просто выполняла свою работу журналиста.Хотя Глюк'оZа известна, как близкая подруга Ксении Собчак, в этом конфликте она встала на другую сторону. Она написала о непростом периоде в жизни Успенской и посоветовала не осуждать её жизнь. С тем, что сейчас жизнь Успенской не проста, тяжело не согласиться, отмечают поклонники. Кроме тяжёлого заболевания собственной дочери, недавно выяснилось, что певица рассталась с её отцом.