Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет скончался легендарный маршал СССР Дмитрий Язов. Такие данные приводит пресс-служба оборонного ведомства.
По данным министерства, смерть Язова наступила 25 февраля. «В столице после продолжительной и сложной болезни скончался Маршал СССР Дмитрий Тимофеевич Язов», - отмечается в сообщении Минобороны. Сообщается также, что Дмитрий Язов в свое время стал последним крупным советским военачальником, которому было присвоено маршальское звание. Кроме того, за подвиги во времена ВОВ Язов был награжден орденом Красной Звезды.
Запомнился Дмитрий Тимофеевич и своей государственной работой. Так, в период 1987-1991 годов он занимал должность главы Министерства обороны Советского Союза. Именно под его руководством, напоминают в ведомстве, была проделана колоссальная работа, направленная на повышение обороноспособности Вооруженных сил страны. Кроме того, Язов командовал организованным выводом советского военного контингента из Афганистана.
По данным министерства, смерть Язова наступила 25 февраля. «В столице после продолжительной и сложной болезни скончался Маршал СССР Дмитрий Тимофеевич Язов», - отмечается в сообщении Минобороны. Сообщается также, что Дмитрий Язов в свое время стал последним крупным советским военачальником, которому было присвоено маршальское звание. Кроме того, за подвиги во времена ВОВ Язов был награжден орденом Красной Звезды.
Запомнился Дмитрий Тимофеевич и своей государственной работой. Так, в период 1987-1991 годов он занимал должность главы Министерства обороны Советского Союза. Именно под его руководством, напоминают в ведомстве, была проделана колоссальная работа, направленная на повышение обороноспособности Вооруженных сил страны. Кроме того, Язов командовал организованным выводом советского военного контингента из Афганистана.