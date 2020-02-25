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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет скончался легендарный маршал СССР Дмитрий Язов. Такие данные приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

По данным министерства, смерть Язова наступила 25 февраля. «В столице после продолжительной и сложной болезни скончался Маршал СССР Дмитрий Тимофеевич Язов», - отмечается в сообщении Минобороны. Сообщается также, что Дмитрий Язов в свое время стал последним крупным советским военачальником, которому было присвоено маршальское звание. Кроме того, за подвиги во времена ВОВ Язов был награжден орденом Красной Звезды.

Запомнился Дмитрий Тимофеевич и своей государственной работой. Так, в период 1987-1991 годов он занимал должность главы Министерства обороны Советского Союза. Именно под его руководством, напоминают в ведомстве, была проделана колоссальная работа, направленная на повышение обороноспособности Вооруженных сил страны. Кроме того, Язов командовал организованным выводом советского военного контингента из Афганистана.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:34

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