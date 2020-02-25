Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов





По данным министерства, смерть Язова наступила 25 февраля. «В столице после продолжительной и сложной болезни скончался Маршал СССР Дмитрий Тимофеевич Язов», - отмечается в сообщении Минобороны. Сообщается также, что Дмитрий Язов в свое время стал последним крупным советским военачальником, которому было присвоено маршальское звание. Кроме того, за подвиги во времена ВОВ Язов был награжден орденом Красной Звезды.Запомнился Дмитрий Тимофеевич и своей государственной работой. Так, в период 1987-1991 годов он занимал должность главы Министерства обороны Советского Союза. Именно под его руководством, напоминают в ведомстве, была проделана колоссальная работа, направленная на повышение обороноспособности Вооруженных сил страны. Кроме того, Язов командовал организованным выводом советского военного контингента из Афганистана.