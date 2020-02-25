Стала известной стоимость хитов Светланы Лободы и Лолиты Милявской





Артем Иванов стоит за созданием таких популярных песен Светланы Лободы, как «Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура» и многих других. Требовательность 37-летней певицы вынуждает композитора проводить все больше времени в студии для создания качественных аранжировок и ярких мотивов. Свои композиции музыкант продает и другим отечественным исполнителям, что, по признанию Иванова, является довольно выгодным делом. Он также вспомнил, что в начале карьерного пути ему приходилось отказываться от авторских прав, но впоследствии ситуация изменилась.Бывший участник «Фабрики звезд» говорит, что после попадания его песен в топы хит-парадов звезды сами начали обращаться за услугами композитора. При этом, платят ему довольно прилично: от 200 тысяч до 2 млн рублей лишь за один музыкальный проект. Цены разнятся в зависимости о того, сколько времени займет написание аранжировки и насколько высока вероятность попадания в верхние строчки чартов. Кроме Лободы Иванову также посчастливилось сотрудничать с Лолитой Милявской, T-Killah, коллективом «НеАнгелы» и даже Аллой Пугачевой.