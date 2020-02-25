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Звезда «Дом-2» Александр Гобозов пришёл в себя после депрессии и теперь продаёт свой аккаунт в Instagram

Далеко не у всех участников «Дом-2» после ухода с проекта жизнь складывается удачно. Так, например, произошло и с Александром Гобозовым, который на определенное время исчез с поля зрения и даже просил его не искать. Однако теперь он объявился и даже пробует продать свой личный аккаунт в Instagram.

Звезда «Дом-2» Александр Гобозов пришёл в себя после депрессии и теперь продаёт свой аккаунт в Instagram

На протяжении некоторого времени бывший участник «Дом-2» Александр Гобозов ни с кем не выходил на связь. Его мама рассказывала, что у молодого человека очень тяжелый период в жизни, и он сейчас переживает сильную депрессию.

Что именно послужило причиной такого состояния, доподлинно не известно. Недавно в Сети появился пост от имени звезды проекта «Дом-2» Александра Гобозова, где он успокаивает своих поклонников и говорит о том, что хотел бы начать заниматься творчеством.


Ко всему Александр Гобозов рассказал, что свой аккаунт в Instagram он хочет продать. К слову, у него там 188 тысяч подписчиков. Фолловеры пришли к выводу, что молодой человек окончательно хочет распрощаться с прошлой жизнью.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39

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