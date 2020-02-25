Звезда «Дом-2» Александр Гобозов пришёл в себя после депрессии и теперь продаёт свой аккаунт в Instagram
Далеко не у всех участников «Дом-2» после ухода с проекта жизнь складывается удачно. Так, например, произошло и с Александром Гобозовым, который на определенное время исчез с поля зрения и даже просил его не искать. Однако теперь он объявился и даже пробует продать свой личный аккаунт в Instagram.
На протяжении некоторого времени бывший участник «Дом-2» Александр Гобозов ни с кем не выходил на связь. Его мама рассказывала, что у молодого человека очень тяжелый период в жизни, и он сейчас переживает сильную депрессию.
Что именно послужило причиной такого состояния, доподлинно не известно. Недавно в Сети появился пост от имени звезды проекта «Дом-2» Александра Гобозова, где он успокаивает своих поклонников и говорит о том, что хотел бы начать заниматься творчеством.
Ко всему Александр Гобозов рассказал, что свой аккаунт в Instagram он хочет продать. К слову, у него там 188 тысяч подписчиков. Фолловеры пришли к выводу, что молодой человек окончательно хочет распрощаться с прошлой жизнью.
На протяжении некоторого времени бывший участник «Дом-2» Александр Гобозов ни с кем не выходил на связь. Его мама рассказывала, что у молодого человека очень тяжелый период в жизни, и он сейчас переживает сильную депрессию.
Что именно послужило причиной такого состояния, доподлинно не известно. Недавно в Сети появился пост от имени звезды проекта «Дом-2» Александра Гобозова, где он успокаивает своих поклонников и говорит о том, что хотел бы начать заниматься творчеством.
Ко всему Александр Гобозов рассказал, что свой аккаунт в Instagram он хочет продать. К слову, у него там 188 тысяч подписчиков. Фолловеры пришли к выводу, что молодой человек окончательно хочет распрощаться с прошлой жизнью.