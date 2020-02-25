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Ученые: Черника снижает риск возникновения диабета и заболеваний сердца

Ученые из Университета East Anglia (UEA) в Норидже провели исследование лечебных свойств черники. Они выяснили, что употребление полезных ягод снижает риск возникновения диабета и заболеваний сердца.
Ученые: Черника снижает риск возникновения диабета и заболеваний сердца

Команда научных сотрудников во главе с профессором Аедином Кэссиди объяснила предупреждающий эффект черники. Ягоды рода Вакциниум насыщены антоцианами, которые не только окрашивают плоды в красный и синий цвет, но и являются флавоноидами. Другими словами пигментные глюкозидные связи, попадая в организм человека, активизируются в качестве антиоксидантов с противомикробным действием. Во многих лекарственных препаратах применяют данный компонент, которые называют Р-витамином.

Ученые сообщают, что для снижения риска сахарного диабета второго типа и болезней сердца необходимо употреблять около 150 грамм черники в сутки. При такой норме человек почувствует ощутимое улучшение самочувствия и прилив сил. В то же время внутренние системы организма нормализуют свою работу. По словам доктора Питера Кертиса, регулярное употребление ягод на 15% уменьшает вероятность сердечных приступов, инфарктов и инсультов.

Кроме того, научные сотрудники университета настоятельно рекомендуют спортсменам добавить полезный продукт в свой рацион, поскольку недавний лабораторный эксперимент доказал взаимосвязь между антоцианами и физической активностью.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:48

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