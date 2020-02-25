Наталья Ветлицкая после каникул в Испании вернулась к репетициям с хореографом

Возвращение на сцену 55-летней Натальи Ветлицкой ознаменовалось волной критики от некоторых поклонников. Они посчитали, что исполнительница неправильно двигается и ей необходима помощь опытного танцовщика. Судя по всему, она поняла свои ошибки и принялась исправлять. В своём личном аккаунте Ветлицкая решила показать результаты стараний поклонникам. На кадрах видно, как исполнительница репетирует танец под песню «Останься со мною». Хореографом выступил Роман Романов, являющийся преподавателем в школе танцев «Свободная пластика». Певица активно и грациозно повторяет движения за ним. Николай Басков одним из первых отметился под публикацией артистки. Он заявил, что она прекрасно двигается.Поклонники Ветлицкой также не оставили без внимания видеоролик. «Мне все время хочется танцевать, когда смотрю видео Натальи. Вдохновение», «Как хорошо получается. Подготовка полным ходом», «Какая изящная, стройная», «Приятно смотреть видео, где вы делитесь красотой природы, своей музыкой и женской энергией», - прокомментировали подписчики пост певицы. Однако нашлись и те, кому не понравилась её работа. Некоторые фолловеры решили напомнить ей о возрасте. «Эта песня хороша и без движений, вы могли бы и спокойно двигаться без кривляний, для этого сейчас есть молодежь! Вы должны держаться соответственно возрасту на сцене – больше шансов понравиться», «Чем-то напоминает Людмилу Гурченко в преклонные годы», - прокомментировали подписчики.