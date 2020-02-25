У жительницы США вырабатывался спирт при мочеиспускании из-за патологии





61-летняя американка из Питтсбурга ожидала пересадки печени после перенесенного цирроза. Из-за того, что это состояние зачастую синонимично с употреблением спиртного, пенсионерке пришлось доказывать врачам, что она не страдает от алкоголизма. Две команды врачей полагали, что она скрывала зависимость, ведь анализы мочи на наличие спирта неоднократно были положительными. В конечном итоге у нее был диагностирован синдром брожения мочевого пузыря после осмотра у специалистов из медицинского центра Университета Питтсбурга.Дальнейшие исследования показали, что в её мочевыводящей системе накапливались высокие уровни Candida glabrata, грибов, которые естественным образом вырабатываются организмом после употребления сахара. Эти микроорганизмы похожи на Saccharomyces cerevisiae, более известные как пивные дрожжи. Испытания показали, что патология приводила к выработке алкоголя внутри мочевого пузыря пациентки. На данный момент больной выписали противогрибковые препараты, которые должны подавить этот процесс.