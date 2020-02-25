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«Дом-2»: какие скелеты в шкафу у нового парня Алены Рапунцель Дениса Мокроусова

Алена Савкина не может скрыть собственную радость. В начале прошедшей недели у молодой мамы появился еще один кандидат в спутники жизни. Участники сходятся во мнении, что Дениса Мокроусова никак нельзя спугнуть, и считают его самым отличным претендентом.


Поклонники проекта не сходятся во мнении с участниками телестройки и самой Аленой Савкиной. Они видят ситуацию не такой уж и безоблачной.

Зрителей смущает, что молодой человек, которому в этом году исполнится 34 года, никогда не имел семьи и детей. Можно было бы предположить, что он долго строил светлое будущее и у него совершенно не оставалось времени для создания семьи. Но уж больно мало Мокроусов напоминает карьериста.

«Дом-2»: какие скелеты в шкафу у нового парня Алены Рапунцель Дениса Мокроусова

Всё, что он озвучил, это его увлечение тяжёлой атлетикой и работа массажистом. Но надо признать, что он ярый противник вредных привычек.

Поклонники телешоу уверены, что у Дениса Мокроусова не может не быть скелетов в шкафу, и они скоро выплывут. Они не исключают, что молодой человек мог отбывать наказание в местах не столь отдалённых или избавлялся от тяжелых зависимостей. Также предполагают наличие тяжёлого психиатрического диагноза, который Денису удаётся скрывать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:16

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