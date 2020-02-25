«Дом-2»: какие скелеты в шкафу у нового парня Алены Рапунцель Дениса Мокроусова





Поклонники проекта не сходятся во мнении с участниками телестройки и самой Аленой Савкиной. Они видят ситуацию не такой уж и безоблачной.Зрителей смущает, что молодой человек, которому в этом году исполнится 34 года, никогда не имел семьи и детей. Можно было бы предположить, что он долго строил светлое будущее и у него совершенно не оставалось времени для создания семьи. Но уж больно мало Мокроусов напоминает карьериста.Всё, что он озвучил, это его увлечение тяжёлой атлетикой и работа массажистом. Но надо признать, что он ярый противник вредных привычек.Поклонники телешоу уверены, что у Дениса Мокроусова не может не быть скелетов в шкафу, и они скоро выплывут. Они не исключают, что молодой человек мог отбывать наказание в местах не столь отдалённых или избавлялся от тяжелых зависимостей. Также предполагают наличие тяжёлого психиатрического диагноза, который Денису удаётся скрывать.