Похудевшая после развода Елена Степаненко удивила поклонников преобразившейся внешностью

На опубликованном артистом снимке Елена Степаненко запечатлена в элегантном черно-белом платье, которое лишний раз подчеркивает ее новую, подтянутую фигуру. Кроме того, перед очередным выступлением юмористка сделала макияж и прическу, поэтому многие фанаты даже не узнали в ней прежнюю знаменитость. «Говорят, что обещанного три года ждут, но мне удалось успеть за два. Стою перед началом съемок с красивой и блистательной женщиной. Уличил момент и подарил ей свою книгу», - гласит подпись самого Сергея Дроботенко под этой публикацией.Поклонники же уверены, что преображение артистки может быть связано с ее новой работой, ведь не так давно Степаненко подписала контракт с одним из крупных российских телеканалов и в скором времени должна выступить в качестве ведущей нового юмористического проекта. Кроме того, юмористка также возобновила гастрольную деятельность: запланированы ее выступления в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге.