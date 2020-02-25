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Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
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Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной выгодой

У стресса давно плохая репутация, поскольку это состояние приводит людей в упадок. Однако новое исследование американских ученых показало, что, несмотря на все негативные эффекты стресса, он может обернуться для человека еще и неожиданной социальной выгодной.
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной выгодой

Во время своего исследования ученые из Пенсильвании выявили, что стресс существенно повышает вероятность того, что человек будет оказывать эмоциональную поддержку окружающим и получать от них взамен то же самое. Теперь специалисты утверждают, что стресс несет в себе ряд потенциальных социальных выгод, несмотря на то, что имеет также и существенные негативные последствия для здоровья. Как отметил профессор Дэвил Алмейда, полученные его группой результаты указывают на то, что если у человека приключился плохой день, это еще не означает, что он должен быть плохим полностью. Иногда, утверждает ученый, стресс может связать человека с другими людьми, что очень важно для социализации и общего человеческого опыта. Стресс потенциально может стать фактором, который поможет человеку справиться с рядом негативных ситуаций, поскольку меняет его восприятие и поведение.

«Изучая результаты текущего исследования, мы поняли, что многие научные работы проверили лишь то, насколько полезной эмоциональная поддержка является для других результатов в отношении здоровья, однако мало кто присматривался к детерминантам социальной поддержки. Теперь же мы считаем, что стресс может выступить в роли посредника в подобных межличностных отношениях и побудить людей к оказанию поддержки друг другу», - уверены авторы данной научной работы.

Как выяснилось, участники исследования более чем в два раза чаще оказывали окружающим эмоциональную поддержку и получали ее в свой адрес именно в те дни, когда находились в стрессе. Кроме всего прочего, у участников на 26% повысился показатель такого поведения на следующий после стресса день. При этом данный эффект немного рознится в зависимости от половой принадлежности испытуемых. Оказалось, что женщины немного чаще оказывали эмоциональную поддержку окружающим, чем мужчины.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:53

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