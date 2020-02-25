Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной выгодой
У стресса давно плохая репутация, поскольку это состояние приводит людей в упадок. Однако новое исследование американских ученых показало, что, несмотря на все негативные эффекты стресса, он может обернуться для человека еще и неожиданной социальной выгодной.
Во время своего исследования ученые из Пенсильвании выявили, что стресс существенно повышает вероятность того, что человек будет оказывать эмоциональную поддержку окружающим и получать от них взамен то же самое. Теперь специалисты утверждают, что стресс несет в себе ряд потенциальных социальных выгод, несмотря на то, что имеет также и существенные негативные последствия для здоровья. Как отметил профессор Дэвил Алмейда, полученные его группой результаты указывают на то, что если у человека приключился плохой день, это еще не означает, что он должен быть плохим полностью. Иногда, утверждает ученый, стресс может связать человека с другими людьми, что очень важно для социализации и общего человеческого опыта. Стресс потенциально может стать фактором, который поможет человеку справиться с рядом негативных ситуаций, поскольку меняет его восприятие и поведение.
«Изучая результаты текущего исследования, мы поняли, что многие научные работы проверили лишь то, насколько полезной эмоциональная поддержка является для других результатов в отношении здоровья, однако мало кто присматривался к детерминантам социальной поддержки. Теперь же мы считаем, что стресс может выступить в роли посредника в подобных межличностных отношениях и побудить людей к оказанию поддержки друг другу», - уверены авторы данной научной работы.
Как выяснилось, участники исследования более чем в два раза чаще оказывали окружающим эмоциональную поддержку и получали ее в свой адрес именно в те дни, когда находились в стрессе. Кроме всего прочего, у участников на 26% повысился показатель такого поведения на следующий после стресса день. При этом данный эффект немного рознится в зависимости от половой принадлежности испытуемых. Оказалось, что женщины немного чаще оказывали эмоциональную поддержку окружающим, чем мужчины.
Во время своего исследования ученые из Пенсильвании выявили, что стресс существенно повышает вероятность того, что человек будет оказывать эмоциональную поддержку окружающим и получать от них взамен то же самое. Теперь специалисты утверждают, что стресс несет в себе ряд потенциальных социальных выгод, несмотря на то, что имеет также и существенные негативные последствия для здоровья. Как отметил профессор Дэвил Алмейда, полученные его группой результаты указывают на то, что если у человека приключился плохой день, это еще не означает, что он должен быть плохим полностью. Иногда, утверждает ученый, стресс может связать человека с другими людьми, что очень важно для социализации и общего человеческого опыта. Стресс потенциально может стать фактором, который поможет человеку справиться с рядом негативных ситуаций, поскольку меняет его восприятие и поведение.
«Изучая результаты текущего исследования, мы поняли, что многие научные работы проверили лишь то, насколько полезной эмоциональная поддержка является для других результатов в отношении здоровья, однако мало кто присматривался к детерминантам социальной поддержки. Теперь же мы считаем, что стресс может выступить в роли посредника в подобных межличностных отношениях и побудить людей к оказанию поддержки друг другу», - уверены авторы данной научной работы.
Как выяснилось, участники исследования более чем в два раза чаще оказывали окружающим эмоциональную поддержку и получали ее в свой адрес именно в те дни, когда находились в стрессе. Кроме всего прочего, у участников на 26% повысился показатель такого поведения на следующий после стресса день. При этом данный эффект немного рознится в зависимости от половой принадлежности испытуемых. Оказалось, что женщины немного чаще оказывали эмоциональную поддержку окружающим, чем мужчины.
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:53