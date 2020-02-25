Елена Малышева прокомментировала жалобы россиян на высокие цены в ее медицинском центре
Ведущая телепрограм "Жить здорово" и "Здоровье" Елена Малышева прокомментировала жалобы россиян на высокие цены в ее медицинском центре. Некоторые фолловеры написали соответствующие комментарии под одним из постов телеврача, на что она ответила, что люди могут обращаться за помощью и в бесплатные больницы.
Фолловеры отмечали, что пенсионеры, которые хотели бы посетить клинику прославленного медика, не смогут себе это позволить, ведь за один первичный прием нужно заплатить около 20 000 рублей. По словам Елены Малышевой, людям не обязательно обращаться в частную клинику, а можно идти в бесплатные медицинские учреждения, где за услуги пациентов платит государство, а в частных клиниках предоставленные услуги всегда подразумевает оплату.
В минувшем году медицинский центр Елены Малышевой получил штраф в размере 100 тысяч рублей за выявленные нарушения. В их числе отсутствие некоторого оборудования, а также работа нескольких сотрудников без стажа, - сообщается в материале издания "ПолитЭксперт".
Фолловеры отмечали, что пенсионеры, которые хотели бы посетить клинику прославленного медика, не смогут себе это позволить, ведь за один первичный прием нужно заплатить около 20 000 рублей. По словам Елены Малышевой, людям не обязательно обращаться в частную клинику, а можно идти в бесплатные медицинские учреждения, где за услуги пациентов платит государство, а в частных клиниках предоставленные услуги всегда подразумевает оплату.
В минувшем году медицинский центр Елены Малышевой получил штраф в размере 100 тысяч рублей за выявленные нарушения. В их числе отсутствие некоторого оборудования, а также работа нескольких сотрудников без стажа, - сообщается в материале издания "ПолитЭксперт".