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Певица Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах в Берлине и Пфорцхайме

Певица Лолита на своей странице в Instagram ответила на обвинения в использовании фонограммы на одном из концертов в Берлине и Пфорцхайме. Исполнительница довольно резко попросила объяснить претензии по этому поводу.

Лолита поделилась видео с концертов в Германии. Она выразила слова благодарности фанатам за их присутствие на мероприятии, просьбы выступить на бис и хороший приём. Поклонники певицы, в свою очередь, также поделились впечатлениями от концертов и поблагодарили исполнительницу за чудесные концерты. «Лола, ты гениальна», «На ваших концертах может быть только положительная реакция зала!», «Лолита, спасибо вам огромное за вчерашний концерт, за доставленное удовольствие!» - прокомментировали публикацию поклонники артистки.

Однако не все отнеслись с радушием к публикации певицы, нашлись и те, кто раскритиковал ее и обвинил в использовании фонограммы. «Как обычно, под фонограмму, однажды получилось услышать исполнение Лолиты в живую — это что-то ужасное, голоса нет совсем, или были с ним проблемы», — прокомментировала публикацию одна из подписчиц. Исполнительница не стала отмалчиваться и ответила довольно резко: «За базар ответишь?» Данный диалог не остался незамеченным и за Лолиту вступились другие поклонники. Они объяснили это тем, что певица сейчас переживает непростой период из-за бракоразводного процесса с Дмитрием Ивановым.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:41

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