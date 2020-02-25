Певица Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах в Берлине и Пфорцхайме

Лолита поделилась видео с концертов в Германии. Она выразила слова благодарности фанатам за их присутствие на мероприятии, просьбы выступить на бис и хороший приём. Поклонники певицы, в свою очередь, также поделились впечатлениями от концертов и поблагодарили исполнительницу за чудесные концерты. «Лола, ты гениальна», «На ваших концертах может быть только положительная реакция зала!», «Лолита, спасибо вам огромное за вчерашний концерт, за доставленное удовольствие!» - прокомментировали публикацию поклонники артистки.Однако не все отнеслись с радушием к публикации певицы, нашлись и те, кто раскритиковал ее и обвинил в использовании фонограммы. «Как обычно, под фонограмму, однажды получилось услышать исполнение Лолиты в живую — это что-то ужасное, голоса нет совсем, или были с ним проблемы», — прокомментировала публикацию одна из подписчиц. Исполнительница не стала отмалчиваться и ответила довольно резко: «За базар ответишь?» Данный диалог не остался незамеченным и за Лолиту вступились другие поклонники. Они объяснили это тем, что певица сейчас переживает непростой период из-за бракоразводного процесса с Дмитрием Ивановым.