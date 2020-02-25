Филипп Киркоров поделился пикантным снимком Екатерины Варнавы

После премьеры нового клипа Филипп Киркоров продолжает эпатировать публику. В подписи к фото он поинтересовался, используют ли его поклонники молоко для приготовления блинов во время Масленицы. Снимок, на котором Варнава предстала с вуалью на голове и высунутым языком, вызвал шквал критики в сторону и исполнителя, и его музы. «Что за извращение? Вообще стыд потеряли артисты. Язык напоказ, как животное лакает. Низость», «Пошло», «Филипп Бедросович, не разочаровывайте своих поклонников», — прокомментировали публикацию подписчики певца. Однако нашлись и те, кто оценил шутку. «Вот до чего диеты доводят девушек. Втихаря хоть налакаться», - отметил один из поклонников исполнителя.Стоит отметить, некоторые фолловеры Киркорова до сих пор шокированы его новым клипом на песню «Романы». Он получился провокационным, поскольку в съёмке принимали участие не скромные монашки и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава. Недоумение вызвали наряды, в которых они снимались. Также, согласно утверждениям стилиста певца, каждый год он тратит около миллиона долларов на сценические костюмы. Однако его поклонники отмечают, стремление к эпатажу однажды заведёт его в тупик.