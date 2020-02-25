АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Филипп Киркоров поделился пикантным снимком Екатерины Варнавы

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram опубликовал пикантный снимок, на котором запечатлена Екатерина Варнава, пытающаяся как кошка выпить молоко. Артистка сыграла главную героиню в клипе исполнителя «Романы».

После премьеры нового клипа Филипп Киркоров продолжает эпатировать публику. В подписи к фото он поинтересовался, используют ли его поклонники молоко для приготовления блинов во время Масленицы. Снимок, на котором Варнава предстала с вуалью на голове и высунутым языком, вызвал шквал критики в сторону и исполнителя, и его музы. «Что за извращение? Вообще стыд потеряли артисты. Язык напоказ, как животное лакает. Низость», «Пошло», «Филипп Бедросович, не разочаровывайте своих поклонников», — прокомментировали публикацию подписчики певца. Однако нашлись и те, кто оценил шутку. «Вот до чего диеты доводят девушек. Втихаря хоть налакаться», - отметил один из поклонников исполнителя.

Стоит отметить, некоторые фолловеры Киркорова до сих пор шокированы его новым клипом на песню «Романы». Он получился провокационным, поскольку в съёмке принимали участие не скромные монашки и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава. Недоумение вызвали наряды, в которых они снимались. Также, согласно утверждениям стилиста певца, каждый год он тратит около миллиона долларов на сценические костюмы. Однако его поклонники отмечают, стремление к эпатажу однажды заведёт его в тупик.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
Елена Малышева прокомментировала жалобы россиян на высокие цены в ее медицинском…
Певица Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах в Берлине и…
Православные отмечают праздник Алексея Рыбного: Названы традиции и запреты этого…
Филипп Киркоров поделился пикантным снимком Екатерины…
Учёные из Японии смогли определить влюбленность людей по…
Светлана Бондарчук прокатилась в плацкартном…
«Приходилось пригибаться»: Эвелина Бледанс рассказала, как рост влияет на отношения с…
Американские ученые смогли обмануть искусственный интеллект с помощью другого…
«Мое сердце не бывает свободным никогда»: Звезда «Триггера» Виктория Маслова высказалась о…
Учёные выяснили, что разные продукты могут влиять на определённый вид инсульта…
Дочери Алсу Микелла и Сафина устроили фотосессию на морском…
Эксперт развеял мифы о…
Певица Валерия станцевала в гримерке под песню…
Китайские ученые выяснили, что словарный запас дети перенимают от…
В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога…
Поместье 17 века Джорджа Клуни затопило после…
Названа дата официальной презентации флагманов Huawei P40 и P40…
«Вас бы отстреливать шакалов»: Сын Валерии резко высказался в адрес Прохора…
ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал…
Внук Екатерины Стриженовой Пётр полюбовался своим отражением в…
Pininfarina готовит специальную версию Battista в честь своего…
Лев Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом после критики певицы…
«Иду я как-то по лесу»: Мария Захарова прокомментировала появление «свидетеля» в деле…
«Идиотизм»: Николай Расторгуев призвал затравленную украинцами Maruv переезжать в…
Redmi K20 Pro больше не будет поступать в…
Михаил Шуфутинский поздравил Любовь Успенскую с…
Названы три лучших российских вездехода с ценой от 1,5 миллионов…
Просмотреть все новости