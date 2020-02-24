АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога Ра

Археологи из США тщательно изучили содержимое одного из древнеегипетских саркофагов и обнаружили в нем скрытое изображение известного в культуре того времени бога Ра. Бог Солнца, как отмечают авторы этого открытия, был традиционно изображен с соколиной головой, однако само изображение было скрыто от посторонних глаз.
В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога Ра

Изначально изображение божества не было найдено, поскольку скрывалось под довольно толстым слоем вещества, чем-то напоминающим смолу. Сам же саркофаг, внутри которого и было найдено это секретное изображение, принадлежал священнослужителю храма Амон-Ра в Фивах по имени Анкхос. Этот жрец, подчеркивают специалисты, жил во времена 22 династии, что датируется примерно X-VIII веками до нашей эры. Кроме того, о нем известно, что должность храмового привратника досталась ему в наследство от усопшего отца.

Ученые собирались оцифровать объект и создать его трехмерную модель, чтобы она стала доступной для всех желающих, в результате они и наткнулись на скрытое изображение. Сама древнеегипетская реликвия была преподнесена музею в дар 118 лет тому назад состоятельным юристом Теодором Дэвисом, который спонсировал проведение археологических раскопок на территории Египта.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые выяснили, что словарный запас дети перенимают от…
В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога…
Поместье 17 века Джорджа Клуни затопило после…
Названа дата официальной презентации флагманов Huawei P40 и P40…
«Вас бы отстреливать шакалов»: Сын Валерии резко высказался в адрес Прохора…
ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал…
Внук Екатерины Стриженовой Пётр полюбовался своим отражением в…
Pininfarina готовит специальную версию Battista в честь своего…
Лев Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом после критики певицы…
«Иду я как-то по лесу»: Мария Захарова прокомментировала появление «свидетеля» в деле…
«Идиотизм»: Николай Расторгуев призвал затравленную украинцами Maruv переезжать в…
Redmi K20 Pro больше не будет поступать в…
Михаил Шуфутинский поздравил Любовь Успенскую с…
Названы три лучших российских вездехода с ценой от 1,5 миллионов…
«Так было всегда»: Пи Дидди перенес четвертую операцию из-за собственной…
В браузер Microsoft Edge для iOS добавили две новые…
ТОП-5 звезд, которые пострадали от неудачной пластической…
Опубликовано первое изображение хэтчбека LADA…
В Санкт-Петербурге в качестве предупреждающего знака на дороге поставили детскую…
«Не смог простить»: Журналисты назвали причину редких визитов сына Анастасии Заворотнюк к…
Эксперты рассказали, почему кроссоверу не обязателен полный…
«Я доволен»: Александр Карамнов из «Брата-2» переехал с дочками в…
В Нидерландах во время футбольного матча мяч угодил в окно…
Меган Маркл запланировала «секретные» визиты в…
Назван ТОП-10 самых необъяснимых открытий в…
Американский сенатор признался, что потратил 8600 долларов на…
Роза Сябитова не будет участвовать в политическом движении…
Медики рассказали, как избавиться от головной боли без…
Просмотреть все новости