В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога Ра





Изначально изображение божества не было найдено, поскольку скрывалось под довольно толстым слоем вещества, чем-то напоминающим смолу. Сам же саркофаг, внутри которого и было найдено это секретное изображение, принадлежал священнослужителю храма Амон-Ра в Фивах по имени Анкхос. Этот жрец, подчеркивают специалисты, жил во времена 22 династии, что датируется примерно X-VIII веками до нашей эры. Кроме того, о нем известно, что должность храмового привратника досталась ему в наследство от усопшего отца.Ученые собирались оцифровать объект и создать его трехмерную модель, чтобы она стала доступной для всех желающих, в результате они и наткнулись на скрытое изображение. Сама древнеегипетская реликвия была преподнесена музею в дар 118 лет тому назад состоятельным юристом Теодором Дэвисом, который спонсировал проведение археологических раскопок на территории Египта.