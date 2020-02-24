В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога Ра
Археологи из США тщательно изучили содержимое одного из древнеегипетских саркофагов и обнаружили в нем скрытое изображение известного в культуре того времени бога Ра. Бог Солнца, как отмечают авторы этого открытия, был традиционно изображен с соколиной головой, однако само изображение было скрыто от посторонних глаз.
Изначально изображение божества не было найдено, поскольку скрывалось под довольно толстым слоем вещества, чем-то напоминающим смолу. Сам же саркофаг, внутри которого и было найдено это секретное изображение, принадлежал священнослужителю храма Амон-Ра в Фивах по имени Анкхос. Этот жрец, подчеркивают специалисты, жил во времена 22 династии, что датируется примерно X-VIII веками до нашей эры. Кроме того, о нем известно, что должность храмового привратника досталась ему в наследство от усопшего отца.
Ученые собирались оцифровать объект и создать его трехмерную модель, чтобы она стала доступной для всех желающих, в результате они и наткнулись на скрытое изображение. Сама древнеегипетская реликвия была преподнесена музею в дар 118 лет тому назад состоятельным юристом Теодором Дэвисом, который спонсировал проведение археологических раскопок на территории Египта.
Изначально изображение божества не было найдено, поскольку скрывалось под довольно толстым слоем вещества, чем-то напоминающим смолу. Сам же саркофаг, внутри которого и было найдено это секретное изображение, принадлежал священнослужителю храма Амон-Ра в Фивах по имени Анкхос. Этот жрец, подчеркивают специалисты, жил во времена 22 династии, что датируется примерно X-VIII веками до нашей эры. Кроме того, о нем известно, что должность храмового привратника досталась ему в наследство от усопшего отца.
Ученые собирались оцифровать объект и создать его трехмерную модель, чтобы она стала доступной для всех желающих, в результате они и наткнулись на скрытое изображение. Сама древнеегипетская реликвия была преподнесена музею в дар 118 лет тому назад состоятельным юристом Теодором Дэвисом, который спонсировал проведение археологических раскопок на территории Египта.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:05