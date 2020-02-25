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«Мое сердце не бывает свободным никогда»: Звезда «Триггера» Виктория Маслова высказалась о личном

Российская актриса Виктория Маслова всегда максимально погружена в профессию, а вот о личной жизни предпочитает не распространяться. При этом артистка утверждает, что у нее в этом смысле все хорошо. Более того, по словам Масловой, она даже задумывается о пополнении в семье.
«Мое сердце не бывает свободным никогда»: Звезда «Триггера» Виктория Маслова высказалась о личном

Сейчас 34-летняя актриса старательно строит актерскую карьеру, впрочем, как подчеркивает она сама, в ней уживаются сразу две женщины – профессиональная актриса и заботливая мать. В будущем Виктория Маслова хотела бы завести много детей, кроме того, она уверена, что запланированные наследники совсем не помешают ее профессиональному росту и работе в принципе. «Лопаткина как-то вышла на сцену танцевать балет всего спустя неделю после родов. Вот это серьезно. А нам-то что, шпагаты ведь прыгать не надо. На самом деле я не думаю, что дети как-то мешают карьере. С давних пор не понимаю, зачем люди разделяют карьеру и семью. Все может существовать вместе», - приводит ее слова портал «Стархит».

В то же время, говорить на публику о личном знаменитость не стремится. Она говорит лишь о том, что ее сердце занято, поскольку у нее есть возлюбленный. «Мое сердце не бывает свободным никогда», - заявила она. Более того, звезда «Триггера» утверждает, что старается как можно больше свободного времени уделять именно семье.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:00

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