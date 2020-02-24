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Поместье 17 века Джорджа Клуни затопило после ураганов

Изменение погоды спровоцировало затопление поместья 17 века, которое принадлежит голливудскому актеру Джорджу Клуни. Это произошло в результате прошедших ураганов «Деннис» и «Сиара», из-за которых увеличился уровень воды в реке Темза.
Поместье 17 века Джорджа Клуни затопило после ураганов

Особняк расположен в британском графстве Беркшир. На данный момент летняя веранда, газоны и теннисный корт больше напоминают огромное болото. Согласно сообщению британской газеты Daily Mail, зданию не нанесён ущерб, однако вода всё ещё пребывает. Также затопленными оказались десятки городов, людям приходится передвигаться на надувных лодках. Общая стоимость особняка со всеми землями составляет 12 миллионов фунтов стерлингов. Актёр стал владельцем ещё в 2014 году, заплатив за него 7,5 миллионов фунтов, и лишь в 2016 году смог въехать туда со своей семьёй после ремонта. Стоит отметить, особняк Джорджа Клуни уже страдал из-за неблагоприятной погоды.

В 2016 году река Темза также выходила из берегов после большого количества осадков. Тогда много воды собралось в саду и она практически дошла до входной двери дома. Ураганы «Деннис» и «Сиара» бушевали на территории Великобритании в течение нескольких дней. В результате этого нарушились авиа- и железнодорожное сообщение, пострадали объекты инфраструктуры, а большинство улиц в городах были затоплены. Больше всего тогда пострадал Уэльс. Скорость ветра достигала больше 35 м/с.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:55

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