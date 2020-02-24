Названа дата официальной презентации флагманов Huawei P40 и P40 Pro
24 февраля состоялось масштабное мероприятие китайского техногиганта Huawei, в рамках которого компания представила ряд своих передовых технических новинок. Более того, вместе с презентацией смартфона с гибким дисплеем Mate Xs, а также новых версий фирменного планшета и ноутбука, руководство компании раскрыло дату презентации будущих флагманов Huawei P40 и P40 Pro.
По словам гендиректора компании Ричарда Ю, официальная премьера новых флагманских моделей Huawei P40 и P40 Pro состоится 26 марта 2020 года, то есть, почти через месяц после нынешней презентации. Более того, за кулисами мероприятия стало известно, что презентацию следующих новинок компания собирается провести в Париже. Топ-менеджер компании так и не рассказал ничего о характеристиках грядущих дебютантов, но от него этого и не ожидали. Тем более, что поклонникам бренда уже известен дизайн новинок.
Наконец, как полагают эксперты, флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут оснащены фирменным SoC Kirin 990 5G, а более производительные процессоры в смартфонах бренда появятся примерно через полгода и будут использоваться уже в другой флагманской линейке – Huawei Mate 40. Кроме того, на данный момент сообщается, что Huawei P40 Pro имеет все шансы стать первым в мире смартфоном, который будет оснащен системой 10-кратного оптического зума и передовым фотосенсором от Sony с разрешением в 52 Мп.
По словам гендиректора компании Ричарда Ю, официальная премьера новых флагманских моделей Huawei P40 и P40 Pro состоится 26 марта 2020 года, то есть, почти через месяц после нынешней презентации. Более того, за кулисами мероприятия стало известно, что презентацию следующих новинок компания собирается провести в Париже. Топ-менеджер компании так и не рассказал ничего о характеристиках грядущих дебютантов, но от него этого и не ожидали. Тем более, что поклонникам бренда уже известен дизайн новинок.
Наконец, как полагают эксперты, флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут оснащены фирменным SoC Kirin 990 5G, а более производительные процессоры в смартфонах бренда появятся примерно через полгода и будут использоваться уже в другой флагманской линейке – Huawei Mate 40. Кроме того, на данный момент сообщается, что Huawei P40 Pro имеет все шансы стать первым в мире смартфоном, который будет оснащен системой 10-кратного оптического зума и передовым фотосенсором от Sony с разрешением в 52 Мп.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:47