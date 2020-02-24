«Вас бы отстреливать шакалов»: Сын Валерии резко высказался в адрес Прохора Шаляпина





Авторы популярного Telegram-канала «НеМалахов» опубликовали скриншот комментариев из социальной сети Instagram. На опубликованном снимке можно увидеть, как сын певицы Валерии и Александра Шульгина Арсений довольно резко высказывается в комментариях под одним из постов Прохора Шаляпина. «Вас бы отстреливать шакалов», - пишет наследник знаменитой артистки. Примечательно, что о том, в каком именно контексте и когда именно Арсений Шульгин прокомментировал предполагаемую публикацию Шаляпина, авторы канала не сообщили.При этом, в публикации Telegram-канала содержится довольно откровенное высмеивание молодого человека, его называют «альфа-самцом». Сам Арсений, равно как и его знаменитая мать, пока никак не комментировали этот эпизод.