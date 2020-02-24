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ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии

Зарегистрированная в КНР и некоторых других странах вспышка заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, имеет довольно высокий потенциал пандемии. Подобное заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Женеве, добавив, что на данный момент ситуация представляет собой именно эпидемию.

«Применение такого термина, как пандемия, на данный момент не соответствует реальности. Речь скорее идет об эпидемиях, которые зафиксированы в разных частях планеты. Впрочем, потенциал к пандемии вспышка заболевания действительно имеет», - заявил глава ВОЗ. Он также пояснил, что использование тех ил иных терминов в подобных ситуациях находится в непосредственной зависимости от тяжести заболевания, распространения вируса, а также от его влияния на все общество. По состоянию на данный момент в ВОЗ не фиксируют безудержного повсеместного распространения коронавируса в мире, кроме того, не фиксируется также и широкий круг тяжелых или летальных случаев. Впрочем, добавил он, постоянный рост числа новых случаев заражения «вызывает у ВОЗ серьезное беспокойство».

Кроме всего прочего, глава ВОЗ также обратился ко всем странам мира с призывом «сконцентрировать внимание на мероприятиях по подготовке к борьбе с распространением вируса». По его мнению, сейчас следует готовиться к потенциальному возникновению пандемии. В то же самое время каждая отдельная страна должна самостоятельно оценивать риски. Подытожил Гебреисус тем, что заявил о серьезной обеспокоенности из-за роста числа заболевших в Иране, Южной Корее и Италии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:31

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