Внук Екатерины Стриженовой Пётр полюбовался своим отражением в зеркале

Екатерина и Александр Стриженовы считаются одной из самых крепких семейных пар в актёрской среде. Они знакомы со школьных лет, встретились в 1984 году во время съемок фильма Бориса Дурова «Лидер», где Стриженова сыграла Татьяну Корнилову, а ее будущий супруг - Олега Хохлова. В настоящий момент у пары есть две дочери. Младшая Александра окончила школу и сейчас учится в ВУЗе, а у старшей Галины есть своя семья, в 2018 году у неё родился сын, которого назвали Петром. Недавно актёрская чета запечатлела внука, позирующего напротив зеркала в шортах и кофте цвета хаки. Мальчик крутился и прятался, а также смотрел, как его отражение повторяет за ним движения. В определённый момент он начал лучезарно улыбаться.«Тебе нравится, Петь? На подиум вышел», — сдерживая смех спросил у малыша дедушка. Судя по всему, мальчик любовался новой кофтой с надписью «Армия России» на спине. К слову, Елена Малышева уже давно следит за публикациями с Петром. На этот раз она так же не удержалась и забавно прокомментировала действия мальчика: «И откуда я взялся в этом зеркале? А может быть это не я?» Она отметила, что наблюдать за внуками очень интересно, и посетовала, что когда дети растут, родители на такое не обращают внимание. Подписчики Стриженовой, в свою очередь, заявили, что он очень похож на дедушку. «Какой забавный Ваш Петя», «Славный мальчик», «Петя Петрович на Амурчика похож», — прокомментировали публикацию поклонники актрисы.