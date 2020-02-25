Эксперт развеял мифы о кремации





По словам Якушина, в настоящее время в большинстве крематориев России этот процесс происходит в несколько этапов. Сначала гроб с телом помещается на загрузочное устройство, с помощью которого отправляется в печь. Мнение о том, что процедура может проходить с несколькими умершими одновременно, является мифом, так как действует правило: одно тело - один гроб - одна кремация. За полтора часа огонь сжигает все органические вещества, после чего остаются лишь фрагменты костей. Затем оператором кремационного комплекса полностью собираются все останки в специальный ящик, который называется "зольником".После этого емкость остужается, а ее содержимое с помощью кремулятора измельчается до однородного состояния. В завершение прах помещается в капсулу, которую герметизируют, а соответствующая запись заносится в журнал. Таким образом Борис Якушин опроверг и миф о том, что прах может смешиваться с останками других умерших, тела которых прошли кремацию.