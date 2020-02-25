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Эксперт развеял мифы о кремации

Борис Якушин, который является директором Новосибирского крематория, ответил на вопросы относительно кремации. В беседе с журналистами "Московского комсомольца" эксперт развеял некоторые мифы о проведении данной процедуры.
Эксперт развеял мифы о кремации

По словам Якушина, в настоящее время в большинстве крематориев России этот процесс происходит в несколько этапов. Сначала гроб с телом помещается на загрузочное устройство, с помощью которого отправляется в печь. Мнение о том, что процедура может проходить с несколькими умершими одновременно, является мифом, так как действует правило: одно тело - один гроб - одна кремация. За полтора часа огонь сжигает все органические вещества, после чего остаются лишь фрагменты костей. Затем оператором кремационного комплекса полностью собираются все останки в специальный ящик, который называется "зольником".

После этого емкость остужается, а ее содержимое с помощью кремулятора измельчается до однородного состояния. В завершение прах помещается в капсулу, которую герметизируют, а соответствующая запись заносится в журнал. Таким образом Борис Якушин опроверг и миф о том, что прах может смешиваться с останками других умерших, тела которых прошли кремацию.

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Общество
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 00:00

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