«Иду я как-то по лесу»: Мария Захарова прокомментировала появление «свидетеля» в деле MH17
Представители совместной международной следственной группы, которая занимается расследованием обстоятельств крушения Boeing Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года, объявила о наличии нового «свидетеля» запуска по самолету ракеты. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эту «сомнительную информацию».
Ранее глава следственной группы Фред Вестербеке в прямом эфире телеканала CBS отметил, что ракета якобы была запущена из российского ЗРК «Бук», отметив, что у следователей есть свидетель запуска. «Я бы сказал, что мы располагаем очевидцем, но не хочу говорить, сколько их именно», - заявил он. На это высказывание немногим позднее отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Мы неоднократно настаивали на необходимости возврата к цивилизованным способам проведения следствия, что подразумевает под собой правовую основу, отказ от политических мотивов и предоставление всех данных», - заявила она.
Российский дипломат в связи с этим даже опубликовала на своей страничке в соцсети пост. «Иду я как-то по лесу. Ясень, тополь, бук...» - иронично высказала свою версию свидетельства «очевидцев» Захарова, сообщает nation-news.
Стоит напомнить, в июле 2014 года в Донбассе рухнул пассажирский авиалайнер Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из столицы Нидерландов в Куала-Лумпур. На борту в момент катастрофы находились 298 человек, все они погибли.
Ранее глава следственной группы Фред Вестербеке в прямом эфире телеканала CBS отметил, что ракета якобы была запущена из российского ЗРК «Бук», отметив, что у следователей есть свидетель запуска. «Я бы сказал, что мы располагаем очевидцем, но не хочу говорить, сколько их именно», - заявил он. На это высказывание немногим позднее отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Мы неоднократно настаивали на необходимости возврата к цивилизованным способам проведения следствия, что подразумевает под собой правовую основу, отказ от политических мотивов и предоставление всех данных», - заявила она.
Российский дипломат в связи с этим даже опубликовала на своей страничке в соцсети пост. «Иду я как-то по лесу. Ясень, тополь, бук...» - иронично высказала свою версию свидетельства «очевидцев» Захарова, сообщает nation-news.
Стоит напомнить, в июле 2014 года в Донбассе рухнул пассажирский авиалайнер Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из столицы Нидерландов в Куала-Лумпур. На борту в момент катастрофы находились 298 человек, все они погибли.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:58