Pininfarina готовит специальную версию Battista в честь своего 90-летия
Знаменитый итальянский бренд Pininfarina отмечает 90-летие со дня своего основания. Поэтому, как утверждают в самой компании, готовится в честь этого праздника уникальное «вечернее платье» в виде специальной версии Battista.
Сообщается, что в честь своего 90-летнего юбилея итальянский бренд представит в рамках Женевского автосалона специальную версию своего электрического суперкара Pininfarina Battista, дебют которого впервые состоялся в 2019 году. Автомобиль в новой версии получит названием Pininfarina Battista Anniversario и будет выпущен ограниченным тиражом всего в 5 экземпляров. В компании утверждают, что новинка станет наиболее ярким символом 90-летней истории бренда.
Подробных характеристик будущего Pininfarina Battista Anniversario в компании пока не приводят, даже опубликованные тизеры не раскрывают никаких подробностей. Впрочем, как утверждают представители марки, машина получит эксклюзивную спортивную ливрею, вдохновленную наследием бренда, а также новый набор стилистических элементов вместе с улучшенной аэродинамикой.
Сообщается, что в честь своего 90-летнего юбилея итальянский бренд представит в рамках Женевского автосалона специальную версию своего электрического суперкара Pininfarina Battista, дебют которого впервые состоялся в 2019 году. Автомобиль в новой версии получит названием Pininfarina Battista Anniversario и будет выпущен ограниченным тиражом всего в 5 экземпляров. В компании утверждают, что новинка станет наиболее ярким символом 90-летней истории бренда.
Подробных характеристик будущего Pininfarina Battista Anniversario в компании пока не приводят, даже опубликованные тизеры не раскрывают никаких подробностей. Впрочем, как утверждают представители марки, машина получит эксклюзивную спортивную ливрею, вдохновленную наследием бренда, а также новый набор стилистических элементов вместе с улучшенной аэродинамикой.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:15