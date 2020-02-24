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«Идиотизм»: Николай Расторгуев призвал затравленную украинцами Maruv переезжать в Россию

Известный российский певец и фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев жестко отреагировали на нападки в адрес популярной украинской певицы Maruv и предложил ей перебираться в Россию. Так артист отреагировал на информацию о том, что певицу в буквальном смысле затравили на родине за поздравление мужчин с 23 февраля.
«Идиотизм»: Николай Расторгуев призвал затравленную украинцами Maruv переезжать в Россию

«Просто на Украине живут не очень умные люди. Вот уже сколько лет там происходит сплошной идиотизм. А ей нужно валить оттуда в Россию. Пусть переезжает сюда и спокойно занимается музыкой и творчеством. У нее ведь в России наверняка есть немало поклонников», - отметил Расторгуев.

Стоит отметить, что певица Maruv 23 февраля на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала свое фото в соблазнительном костюме, а в подписи к этому посту поздравила мужчин с Днем защитника отечества. В результате в комментариях под этой публикацией многие пользователи раскритиковали артистку за то, что она позволяет себе поздравлять украинцев с праздником, которого в этой стране нет.

К слову, День защитника отечества Украина перестала отмечать в 2014 году. С тех пор у украинской армии есть свой праздник, который отмечается 14 октября.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:51

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